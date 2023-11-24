В Московской области состоится общегородской продовольственный марафон

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В Подмосковье проведут общегородской продовольственный марафон «Корзина доброты». Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда «Банк еды «Русь».
Марафон пройдет 16 декабря на территории всей Московской области. Принять участие могут все желающие.
Сбор продуктов будет осуществляться в сети магазинов «Пятерочка». На точках сбора будут находится волонтеры, которые будут собирать продуктовые наборы для нуждающихся. Всего планируется привлечь к акции свыше двух тысяч волонтеров и собрать более четырех тысяч наборов.
В рамках марафона бесплатную помощь смогут получить в первую очередь жители отдаленных районов: одинокие пенсионеры и малоимущие семьи с детьми.
Кроме этого, наборы будут направлены в Московскую область, а также в девять регионов ЦФО.
Стоит отметить, что в 2022 в рамках акции жители смогли помочь 70 тысячам нуждающимся в Московской область.
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Сбор продуктов будет осуществляться в сети магазинов «Пятерочка». На точках сбора будут находится волонтеры, которые будут собирать продуктовые наборы для нуждающихся. Всего планируется привлечь к акции свыше двух тысяч волонтеров и собрать более четырех тысяч наборов.
Кроме этого, наборы будут направлены в Московскую область, а также в девять регионов ЦФО.
Стоит отметить, что в 2022 в рамках акции жители смогли помочь 70 тысячам нуждающимся в Московской область.
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Мира Полтева