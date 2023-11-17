В Жуковке открыли обновлённый сквер у памятника Погибшим Землякам

Фото: Минблаго МО
В деревне Жуковка Одинцовского городского округа после реставрации открыли для посещения сквер у памятника Погибшим Землякам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Пространство вокруг памятника давно нуждалось в благоустройстве из-за отсутствия или ветхости элементов инфраструктуры. Пешеходные дорожки замостили плиткой, отреставрировали памятник ушедшим на Великую Отечественную войну и не вернувшимся жителям Жуковки. Информационные стенды расскажут посетителям об истории этих мест», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.В министерстве напомнили, что в этом году в Подмосковье завершили благоустройство 16 скверов.
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