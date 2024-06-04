В Московской области в этом году рассчитывают благоустроить около 700 детских площадок

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье в 2024 году планируют благоустроить около 700 детских площадок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Всего в этом году будет благоустроено 697 детских игровых площадок. В зависимости от особенностей территорий, площадки будут разных размеров - от 100 до 450 кв. м.», – рассказал глава министерства Михаил Хайкин.Как отметили в ведомстве, игровые комплексы устанавливают с учётом современных требований к безопасности и оснащению. Все они будут с резиновым покрытием, безопасными и удобными игровыми элементами.
Помимо этого, на площадках установят скамейки, урны, оборудуют их камерами видеонаблюдения и освещением.
В министерстве напомнили, что губернаторская программа по установке детских площадок была запущена в 2013 году. За это время была установлена 1 421 площадка.
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