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В Московской области в этом году рассчитывают благоустроить около 700 детских площадок

04 июня 2024, 19:17
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Подмосковье в 2024 году планируют благоустроить около 700 детских площадок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Всего в этом году будет благоустроено 697 детских игровых площадок. В зависимости от особенностей территорий, площадки будут разных размеров - от 100 до 450 кв. м.», – рассказал глава министерства Михаил Хайкин.
Как отметили в ведомстве, игровые комплексы устанавливают с учётом современных требований к безопасности и оснащению. Все они будут с резиновым покрытием, безопасными и удобными игровыми элементами.



Помимо этого, на площадках установят скамейки, урны, оборудуют их камерами видеонаблюдения и освещением.

В министерстве напомнили, что губернаторская программа по установке детских площадок была запущена в 2013 году. За это время была установлена 1 421 площадка.

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#московская область
Россияне назвали черты, раздражающие в начальстве
Опрос: Россиян раздражают высокомерие и лживость
04 июня 2024, 19:31

Фото: iStock/Bojan89

Опрос «Работа.ру» и СберПодбор показал, что россиян больше всего в руководстве на работе раздражают такие черты, как высокомерие и лживость.
Кроме это, россияне отметили и такие негативные характеристики начальства, как грубость, предвзятость, жадность и равнодушие.

Как передаёт Газета.ру, к позитивным чертам руководителей опрошенные отнесли отмечание потенциала людей, хорошие коммуникативные навыки, уверенное принятие решений, продуктивность, неигнорирование команды, поддержка карьерного роста сотрудников и так далее.

Ранее опрос сервиса SuperJob показывал, что у 51% россиян не происходит ссор в рабочих коллективах из-за кондиционера и температуры в помещении.

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#работа
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Автобусы с баннерами «Лето в Подмосковье» появились на дорогах региона
04 июня 2024, 18:34

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На маршруты Мострансавто вышли первые три автобуса с баннерами «Лето в Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Автобусы украсили с целью популяризации летнего отдыха и туристических мест в Московской области. Они курсируют по маршруту №436 «Дом правительства Московской области – Москва (м. Тушинская)». Всего в рейсы выйдут 60 транспортных средств с тематической символикой. В кампании будут задействованы автобусы большого класса», – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, на ярких баннерах размещён QR-код, ведущий на туристический портал «Путеводитель по Подмосковью». Там можно найти маршруты путешествий по интересным местам Московской области, познакомиться с программой летних мероприятий и туристическими жемчужинами региона.

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#московская область
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Статуи сатаны и продажа частей тела: Раскрылось преступление ведьмы длиной в 25 лет
Бизнесмен Ковалёв: в «Секте сатаны» состояли 460 тысяч человек
04 июня 2024, 18:25

Фото: alyonapolyn/vk.com

Силовики задержали руководительницу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову, сообщил РИА Новости источник. Её подозревают в экстремизме и мошенничестве за оказание псевдорелигиозных услуг.
Известный общественный деятель, предприниматель, музыкант Андрей Ковалёв в беседе с «Радио 1» рассказал, как впервые столкнулся с этой организацией и был шокирован от того, что происходит внутри.

«Как она себя называет — ведьма Алёна Полынь. Я столкнулся с ней, когда ехал в усадьбу Гребнево. Увидел большую вывеску в Ивантеево «Международный университет магии и колдовства». Это привлекло мое внимание, я зашел и увидел: везде статуи сатаны с рогами, с обнаженными мужскими достоинствами, везде привороты. Под этой большой вывеской было написано «Хогвартс», то есть туда могли зайти дети. Это какой-то ужас. Я спросил, шутки ли у них такие, они ответили, что у них все по-настоящему, что они сатанисты», — рассказал музыкант.

Увиденное не могло оставить равнодушным Андрея Ковалева, поэтому он решил заняться этим делом и узнать, что это за организация, и чем она занимается.

«Оказалось, что продают инфомошеннические курсы: как стать богатым, как стать ведьмой; лечат от всех болезней, включая рак и бесплодие, продают части тела краснокнижных животных, нашел потом фальшивые полудрагоценные камни. Ужас! Начал смотреть глубже: «Секта сатаны» — 460 тысяч человек в членах этой секты. Тоталитарная деструктивная секта», — делится собеседник.

По словам предпринимателя, в Зарайском округе был построен огромный черный храм, где сатанисты совершали свои служения, а главная ведьма на протяжение 25 лет призывала убивать священников, оскорбляла мусульман и всякого рода святилища.

Такая деятельность не могла остаться не пресеченной.

«Я год потратил. Спасибо ФСБ и МВД, спасибо нашему губернатору Андрею Воробьёву. Поиск доказательств — сложная и кропотливая работа. Вот закономерный итог: мошенничество, экстремизм, идут обыски. Думаю, что ей дадут пять-семь лет за всех пострадавших и три-четыре года за экстремизм, в сумме будет 10-12 лет», — заключил Андрей Ковалёв.

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В Подмосковье утвердили июньский график приёма граждан в правительстве региона
04 июня 2024, 18:21

Фото: Фотобанк МО/Андрей Жабин

График приёма граждан в приёмной правительства Московской области в июне текущего года утвердил губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба администрации главы области.




Утверждён также график приёма граждан адвокатами Московской областной коллегии адвокатов, который будет проводиться в приёмной регионального правительства. Приём осуществляется бесплатно, услуга доступна только жителям Московской области. Запись на приём осуществляется по телефону: 7-498-602-31-13. Телефон многоканальный.

Адрес, по которому будут консультировать адвокаты: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция «В».

Кроме того, вице-губернатор Московской области — руководитель администрации губернатора региона Александр Чупраков утвердил июньский график личного приёма жителей в общественных приёмных исполнительных органов региона.
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#подмосковье
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Школьники Дубны будут учиться по новому нацпроекту «Беспилотные авиасистемы»
04 июня 2024, 18:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Дубненские школьники войдут в новый национальный проект «Беспилотные авиасистемы». Как сообщили в пресс-службе администрации наукограда, на занятиях их будут знакомить с основами управления и применения БПЛА и с алгоритмами противодействия им.
До конца июня в инженерном классе школы №10 планируют закончить ремонт. Туда поступит оборудование на 12,5 млн рублей. К 1 июля там заменят все инженерные системы, обновят стены, пол и потолок, установят современную мебель и новейшее оборудование.
«Четыре педагога проходят профессиональную переподготовку. Они будут обучать ребят основам моделирования, конструирования и основам пилотирования дронов. Это не просто компьютеры и программы, это ещё и квадрокоптеры, конструкторы, из которых можно собирать БПЛА», – рассказала директор школы №10 Елена Бодина.
Как отметили в администрации, для занятий будут переформатированы почти все помещения первого этажа пристройки. Там появятся специально оснащённые учебные классы, мастерская со станками и две полётные зоны для тренировок с беспилотниками.

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В Павловском Посаде началась смена «Трудового десанта»
04 июня 2024, 18:03

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

В Павловском Посаде стартовала первая смена «Трудового десанта». Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Смена проходит на базе Молодежного центра «Авангард».

«22 подроста с 14 до 17 лет будут целый месяц трудится на благо своего родного города.В их обязанности входит: уборка мусора, обрезка поросли, рыхление и прополка клумб. Ребята уже познакомились друг с другом, подписали трудовые договоры, прокачали свои знания в технике безопасности и получили форму», — поделились в пресс-службе.

Первая смену завершится 28 июня. В рамках заявочной компании принять участие таких сменах захотели порядка 200 подростков округа.

Смены будут работать на протяжение всего летнего сезона.

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Воробьёв наградил сотрудников Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Королёве
04 июня 2024, 17:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил сотрудников головного предприятия Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Королёве с 82-й годовщиной. Торжественное мероприятие состоялось в Королёве, где сейчас трудятся более 3,4 тыс. человек.
Это предприятие стало предшественником Корпорации «Тактическое ракетное вооружение. Ещё в годы Великой Отечественной войны на нём создавали оборудование для фронтовой авиации. А в середине 1950-х годов там наладили выпуск первых советских управляемых ракет класса «воздух-воздух».
«Хочу поблагодарить коллектив, которым мы очень дорожим. Это работники, технологи, учёные, молодые специалисты, которых в последнее время становится всё больше, и, конечно, наши ветераны. Предприятие, на котором мы сегодня находимся, всегда считалось легендарным. С угрозами и вызовами, которые сейчас стоят перед нашей страной, без вашего участия мы бы точно не справились. В вашем лице хочу поблагодарить всех работников, которые сегодня на предприятиях Московской области добросовестно, профессионально и весьма напряжённо делают свое дело», – сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» – один из крупнейших оборонно-промышленных холдингов в России. В его составе – более 50 предприятий по всей стране, в том числе в подмосковных Реутове, Дубне, Лыткарине и Химках. Всего в корпорации работают около 67 тыс. человек.
«Вчера нам исполнилось 82 года. Из них 22 года мы являемся головным предприятиям нашей корпорации. За эти годы мы серьёзно укрепились. Это стало возможным благодаря сплочённому труду ветеранов и молодёжи, которая пришла к нам в последние 20 лет. Многие уже стали зрелыми специалистами, которые помогают нам делать оружие, которое сегодня крайне востребовано. То, что мы делаем, приближает мирное небо над всей нашей страной», – сказал гендиректор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», Герой России Борис Обносов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор вручил сотрудникам предприятия областные награды. Орденов «За заслуги перед Московской областью» III степени удостоены восемь человек. Среди них – начальник отдела договорных отношений и ценообразования опытно-конструкторского бюро Лидия Калинина.
«Я работаю здесь 25 лет. Очень рада за наше предприятие, которое растёт, становится сильнее. Но важно, чтобы молодёжь, которая сюда приходит, находила здесь своё основное место в жизни, потому что умные, молодые специалисты с новыми идеями и возможностями должны и дальше преображать предприятие», – сказала Калинина.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Почётное звание «Заслуженный работник промышленности Московской области» присвоено начальнику центра наземных испытаний Сергею Демьянцу, маляру четвёртого разряда Светлане Сапиной и ведущему инженеру-электронику Анатолию Фролову.


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#ракета
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В российских городах пройдут акции «Огненные картины войны» и «Свеча Памяти»
04 июня 2024, 17:45

Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Международные акции «Огненные картины войны» и «Свеча Памяти» пройдут в ночь с 21 на 22 июня в разных регионах России.
В рамках акций будут созданы масштабные огненные изображения из свечей, которые связаны общей темой «Трагедии и Победы региона (страны) в годы войны» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Зажжение лампад будет сопровождаться композициями в исполнении духового оркестра.

Акция проводится в городах, имеющих звания «Город трудовой доблести», «Город воинской славы» и «Город-герой», а также в административных центрах субъектов Российской Федерации. К организации Акции «Огненные картины войны» в административных центрах может присоединиться любой населённый пункт субъекта.

Организаторы: всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и партия «Единая России».

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В Серпухове провели профилактические мероприятия «Внимание — дети!»
04 июня 2024, 17:45

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма прошел в Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Мероприятия провели сотрудники Госавтоинспекции Серпухова в Единый день профилактики дорожно-транспортного травматизма — «Детям Подмосковья — безопасные дороги!».

«Автоинспекторы посетили общешкольные и дошкольные учреждения. Инспекторы напомнили детям о правилах перехода проезжей части, о том, что в темное время суток нужно обязательно использовать световозвращающие элементы, а если юный участник дорожного движения едет на самокате или велосипеде, то перед тем как перейти проезжую часть нужно обязательно слезть со своего «двухколесного друга» и переходить дорогу, везя его рядом с собой», — рассказали в пресс-службе.

Профилактические мероприятия проводятся с целью снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма.

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