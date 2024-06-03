В Подмосковье до конца года благоустроят 56 общественных пространств

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
В Московской области до конца года рассчитывают благоустроить 56 общественных пространств. Таким планами поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он подчеркнул, что уже четыре года Подмосковье лидирует в рейтинге Минстроя России по реализации в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» проекта «Формирование комфортной городской среды» и занимает третье место среди регионов по индексу качества городской среды.
Брынцалов напомнил, что за пять лет, с 2019 по 2023 годы, было реализовано 30 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. За это время благоустроено 247 общественных территорий.
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Брынцалов напомнил, что за пять лет, с 2019 по 2023 годы, было реализовано 30 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. За это время благоустроено 247 общественных территорий.
«Финансирование нацпроекта в этом году превысило 21 млрд рублей. Должно быть завершено благоустройство 56 общественных территорий. На это предусмотрено 9,3 млрд рублей, в том числе 5,4 млрд – из бюджета Московской области. Также в рамках нацпроекта завершается реализация проектов-победителей Конкурса малых городов и исторических поселений», – отметил Брынцалов.Он добавил, что проект охватывает семь объектов. На его реализацию выделено 1,8 млрд рублей, причём большая часть, 1,5 млрд рублей, – из регионального бюджета.
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Лора Луганская