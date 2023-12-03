В Москве наступил самый снежный день за 70 лет наблюдений

Фото: IStock/kenkonj
В течение суток выпадет около трети месячной нормы.
Mash пишет, что московский регион атакует мощный циклон Оливер. По данным центра ФОБОС, это редкий тропический атмосферный вихрь, который зародился над Лигурией в Италии. Со второй половины воскресенья и до утра понедельника выпадет около трети от всей нормы за месяц.
Сугробы вырастут до 28 см. Такой снежный покров в столице наблюдался последний раз в 1952 году.
Ранее сообщалось, что сильнейший снегопад парализовал Мюнхен. Из-за непогоды в крупнейшем городе южной Германии закрыли аэропорт, а в социальных сетях распространяются кадры примёрзшего к взлётной полосе авиалайнера, сообщает Telegram-канал SHOT.
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Мария Фирсова