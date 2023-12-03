В аэропорту Мюнхена самолёт примёрз к взлётной полосе

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Сильнейший снегопад парализовал Мюнхен. Из-за непогоды в крупнейшем городе южной Германии закрыт аэропорт, а в социальных сетях распространяются кадры примёрзшего к взлётной полосе авиалайнера, пишет Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, он должен был вылететь в Дубай, где пройдёт саммит по борьбе с глобальным потеплением.
Из-за сильного снегопада в Баварии на весь день были отменены рейсы и поезда дальнего следования из Мюнхена, закрыты рождественские ярмарки. На город выпало в общей сложности более 45 сантиметров снега.
Ожидается, что проблемы с транспортным сообщением и автомобильным движением на юге Германии будут оставаться еще несколько дней.
Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что снегопад представляет серьёзную угрозу для полётов зимой. По его словам, когда снег падает на самолёт, он покрывает управляющую поверхность, которую надо обработать противообледенительной жидкостью. Большую сложность представляет подготовка, а не управление самолётом в плохую погоду. Специальной техники, занимающейся обработкой, в аэропортах не так много. Поэтому рейсы часто задерживают из-за непогоды.
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В Южной Африке выпал снег
Из-за сильного снегопада в Баварии на весь день были отменены рейсы и поезда дальнего следования из Мюнхена, закрыты рождественские ярмарки. На город выпало в общей сложности более 45 сантиметров снега.
Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что снегопад представляет серьёзную угрозу для полётов зимой. По его словам, когда снег падает на самолёт, он покрывает управляющую поверхность, которую надо обработать противообледенительной жидкостью. Большую сложность представляет подготовка, а не управление самолётом в плохую погоду. Специальной техники, занимающейся обработкой, в аэропортах не так много. Поэтому рейсы часто задерживают из-за непогоды.
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Артем Путинцев