В Москве повысят штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

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В Москве увеличатся штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, редактор проекта постановления Александр Семенников.
По его словам, поправки вступают в силу 1 сентября текущего года. С этой даты размер штрафа для россиян составит 3 тысячи рублей, для организаций — 10 тысяч рублей.
Семенников отметил, что повышение размера штрафа отразится на гражданах минимальным образом. Глава комиссии Мосгордумы добавил, что на сегодняшний день в Москве есть только две платные дороги — проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр.
Ранее сообщалось, что подмосковных автовладельцев в июне оштрафовали в общей сложности на 280 тысяч рублей за парковку рядом с контейнерными площадками. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Семенников отметил, что повышение размера штрафа отразится на гражданах минимальным образом. Глава комиссии Мосгордумы добавил, что на сегодняшний день в Москве есть только две платные дороги — проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр.
Ранее сообщалось, что подмосковных автовладельцев в июне оштрафовали в общей сложности на 280 тысяч рублей за парковку рядом с контейнерными площадками. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова