В Ленинском округе выявили около 200 нарушений в перевозках стройотходов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
199 нарушений в сфере перевозки строительных отходов зафиксировала система видеонаблюдения на территории Ленинского городского округа с начала месяца, общая сумма штрафов составила 5,4 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Отмечается, что больше всего штрафов за нелегальную транспортировку мусора в Ленинском округе было выписано водителям, проезжающим по трассам А-105, М-4 «Дон» и на участке М-5 «Урал» — п. Володарского — Каширское шоссе.
При этом он подчеркнул, что задача органов власти — не собрать крупную сумму штрафов, а побудить водителей добросовестно оформлять документы на перевозку отходов, что предотвратит появление мусорных навалов.
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«Круглосуточная система видеонаблюдения помогает эффективно фиксировать нарушителей в любое время суток. Далее для недобросовестных автовладельцев в упрощённом режиме формируется штраф», — объяснил зампред регионального правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
При этом он подчеркнул, что задача органов власти — не собрать крупную сумму штрафов, а побудить водителей добросовестно оформлять документы на перевозку отходов, что предотвратит появление мусорных навалов.
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Лев Каштанов