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В Ленинском округе выявили около 200 нарушений в перевозках стройотходов

12 августа 2024, 17:47
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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199 нарушений в сфере перевозки строительных отходов зафиксировала система видеонаблюдения на территории Ленинского городского округа с начала месяца, общая сумма штрафов составила 5,4 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Отмечается, что больше всего штрафов за нелегальную транспортировку мусора в Ленинском округе было выписано водителям, проезжающим по трассам А-105, М-4 «Дон» и на участке М-5 «Урал» — п. Володарского — Каширское шоссе.

«Круглосуточная система видеонаблюдения помогает эффективно фиксировать нарушителей в любое время суток. Далее для недобросовестных автовладельцев в упрощённом режиме формируется штраф», — объяснил зампред регионального правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.


При этом он подчеркнул, что задача органов власти — не собрать крупную сумму штрафов, а побудить водителей добросовестно оформлять документы на перевозку отходов, что предотвратит появление мусорных навалов.

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#ленинский городской округ
#строительный мусор
#перевозки
#отходы
#минчистоты
#владислав мурашов
Готовность системы ЖКХ в Клину к холодам превысила 60%
12 августа 2024, 18:04

Фото: iStock/antos777

Система жилищно-коммунального хозяйства городского округа Клин в целом подготовлена к осенне-зимнему сезону 2024/25 гг. более чем на 60%, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Общая готовность оценивается более чем в 60%. При этом тепловые сети готовы к зиме на 96,3% — проверку прошли 245 км труб. Из 64 котельных округа к холодам подготовлена 51, что составляет 79%. Сети водоснабжения готовы на 75%, система водоотведения — на 76%. А из 1204 многоквартирных домов к новому отопительному сезону готов 591», — говорится в сообщении.
Как отметила глава Клина Алёна Сокольская, в округе идёт реализация одной из самых масштабных в регионе программ по модернизации теплового хозяйства.

«Это новый уровень качества теплоснабжения. Это повышение надежности системы в целом и экономия за счёт снижения теплопотерь», — подчеркнула Алёна Сокольская.
В администрации добавили, что в текущем году в округе построили пять больших котельных и одиннадцать модульных тепловых пунктов.

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#теплотрасса
#алёна сокольская
#жкх
#водоснабжение
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Жителям Подмосковья стало легче узнать дату обслуживания газового оборудования
12 августа 2024, 17:32

Фото: iStock / M-Production

Жильцам многоквартирных домов Подмосковья стало проще узнать дату технического обслуживания газового оборудования. В регионе начал работать новый электронный сервис для жителей газифицированных квартир, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Сервис представляет собой виртуальный консультант в Telegram. С помощью чат-бота каждый может узнать точную дату техобслуживания газового оборудования в квартире. Кроме того, за 20 дней и за три дня до визита газовщиков бот пришлёт уведомление.
«Кроме того, с помощью бота жители могут оставить отзыв или предложение, оценить работу слесаря. Помимо этого, в сервисе собрана полезная информация по безопасному использованию газа в быту - как действовать при обнаружении запаха газа, что будет, если не пустить газовщиков для проведения техобслуживания, как отличить настоящего газовщика от мошенника», – пояснили в министерстве.
Новый чат-бот может предоставлять круглосуточную помощь, отвечать на вопросы и быстро обрабатывать запросы. При этом все конфиденциальные данные сервис предоставляет только при введении номера лицевого счета абонента.

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#минчистоты
#газ
#газоснабжение
#проверка
#техосмотр
#подмосковье
#московская область
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Строительная готовность поликлиники в посёлке Октябрьский достигла 50%
12 августа 2024, 17:26

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Комплексную поликлинику для детей и взрослых, рассчитанную на 500 посещений в смену, возводят в посёлке Октябрьской городского округа Люберцы, в настоящее время строительная готовность объекта достигла пятидесяти процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас ведутся монолитные работы на уровне пятого этажа, кладка стен и устройство наружных инженерных сетей. На площадке задействованы 75 строителей, использует три единицы техники», — говорится в сообщении.
В поликлинике предусмотрены терапевтическое и педиатрическое отделения, а также медицинской профилактики, стоматология, кабинеты врачей-специалистов, дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория, женская консультация и блок физиотерапии.

Строительство должны завершить летом 2025 года. Медицинское обслуживание в новой поликлинике будут получать 40 тысяч человек. Поликлинику возводят в рамках реализации областной программы «Модернизация первичного звена» и национального проекта «Здравоохранение».

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#люберцы
#поликлиника
#министерство строительного комплекса мо
#строительство
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В Сергиевом Посаде проверили качество воздуха
12 августа 2024, 17:05

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Проверку качества атмосферного воздуха провела в Сергиево-Посадском городском округе мобильная лаборатория Мособлэкомониторинга, превышения допустимой концентрации загрязняющих веществ выявлено не было, сообщает пресс-служба министерства экологи и природопользования Московской области.
«Проверка проводилась по тридцати загрязняющим веществам, включая сероводород, диоксид азота, фенол, бутан, стирол, метан, взвешенные частицы и пр. Превышений гигиенических нормативов на момент проведения проверки не обнаружено», — говорится в сообщении.
Самые большие разовые концентрации оказались у сероводорода — 0,7 ПДК м. р., содержание других веществ составило не более 0,2 ПДК м. р.

Глава Минэкологии области Тихон Фирсов отметил, что на службе Мособлэкомониторинга состоят четыре мобильные эколаборатории. Специалисты выезжают по обращению жителей и в случае ЧП.

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#сергиев посад
#воздух
#экология
#проверка
#минэкологии мо
#тихон фирсов
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Россиянам назвали бесплатные ремонтные работы ЖКХ в квартирах
Общественник Бондарь: Трубы в квартире могут починить бесплатно
12 августа 2024, 16:06

Фото: iStock/A stockphoto

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что некоторые виды ремонтных работ в собственной квартире могут починить бесплатно службы ЖКХ.
«Это общедомовое имущество. Оно начинается от магистрального водопровода, попадает в дом через стояки, от них идут ответвления к каждой квартире. Всё, что находится до первого соединения с отводящими трубами в вашей квартире, — зона ответственности служб ЖКХ и УК. Если прорвало стояк или отвалился кран на ответвлении до входа в вашу квартиру, звоните в УК — они обязаны устранить проблему бесплатно», — прокомментировал в беседе с RT Бондарь.

То же самое он пояснил и за батареи в доме: стояки и ответвления от них до первого соединения — это общедомовое имущество, соответственно, любые поломки, касающиеся их, также в зоне ответственности УК.

А в Новокузнецке сделали капитальный ремонт трамвайных путей. Теперь они открыты с обустройством одного переезда.

«Это обеспечит более долгую эксплуатацию, а специальное подпружиненное винтовое скрепление снизит вибрацию и шум от вагонов, проходящих по новому пути», — приводит «Сiбдепо» сообщение администрации Куйбышевского района города.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы проводятся сразу в нескольких образовательных учреждениях подмосковной Дубны, они должны завершиться до начала учебного года.

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#дом
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#капитальный ремонт
#транспорт
#трамвай
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В Подмосковье напомнили о необходимости подтвердить право на льготную «Стрелку»
12 августа 2024, 15:59

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Учащиеся из Московской области, использующие льготную транспортную карту «Стрелка», должны до 24 августа подтвердить своё право на эту льготу, сообщает пресс-служба министерства транспорта и инфраструктуры региона.
«Автоматически право на использование ученических карт «Стрелка» получили 160 тысяч человек в рамках межведомственного взаимодействия. Уведомление о продлении льготы пришло им в личный кабинет. Всем остальным нужно отправить заявление на подтверждение права на льготу через региональный портал госуслуг», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Онлайн-услуга на продление льготы на проезд оказывается в течение шести дней. Если для проверки права на льготу потребуются дополнительные документы, учащийся может обратиться в любой МФЦ.

В министерстве напомнили, что те учащиеся, которые используют в качестве «Стрелки» карту «МИР», тоже должны подтвердить право на льготный проезд и повторно оформить заявление «Активация льготы на проезд на банковской карте «МИР» на областном портале госуслуг до 25 августа.

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#транспортная карта
#ученики
#московская область
#подмосковье
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Клиенты стали разрывать договоры с операторами в регионах из-за YouTube
«Ъ»: клиенты стали разрывать договоры с операторами из-за сбоев в работе YouTube
12 августа 2024, 15:52

Фото: iStock/Sorapop

Клиенты более 135 региональных провайдеров начали разрывать договоры из-за сбоев в работе YouTube и иных сервисов Google. Об этом информирует «Ъ».
Уточняется, что ассоциация «Ростелесеть» направила письмо на имя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева и главы Роскомнадзора Андрея Липова, в котором просит официально объяснить причины замедления работы видеохостинга у различных компаний.

По словам президента «Ростелесетей» Олега Грищенко, клиенты операторов связи винят провайдеров в неравномерном замедлении работы платформы YouTube. Из-за чего недовольные клиенты разрывают заключенные с организациями договоры.

Уточняется, что на проблемы в работе сервиса пожаловались тысячи абонентов провайдеров.

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#эксперт
#клиенты
#youtube
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Депутат Чернышов призвал ужесточить наказание для хозяев за нападение животных
12 августа 2024, 15:49

Фото: iStock/Vasyl Dolmatov

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ужесточить наказание хозяев за нападение их домашних животных на кого-либо.
Он объяснил, что нападение питомцев из-за ненадлежащего присмотра хозяев и неправильного воспитания угрожает безопасности окружающих.

«Если судом будет установлено, что собакой причинён, например, тяжкий вред здоровью, то владелец животного может быть привлечён к уголовной ответственности согласно УК России. Полагаю, что в действующем законодательстве меры воздействия на хозяев опасных животных недостаточны», — приводит RT письмо депутата на имя министра внутренних дел России генерала полиции Владимира Колокольцева.

Тем временем Мосгордума подготовила поправки к законопроекту об ответственности пользователей средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов.

«Предлагается установить административную ответственность за: невыполнение пользователем СИМ обязанностей в связи с ДТП, употребление алкогольных, наркотических или психотропных веществ после ДТП либо после остановки СИМ по требованию сотрудника полиции; передачу управления СИМ лицу в состоянии алкогольного или иного опьянения; использование во время движения пользователем СИМ, велосипедистом телефона», – приводит АГН «Москва» слова председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Ранее в пресс-службе Минтранса Подмосковья напомнили о том, что пользователям электросамокатов необходимо преодолевать пешеходные переходы пешком.

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Китай заявил о случайном повреждении газопровода Balticconnector
SCMP: в КНР заявили, что газопровод на Балтике в 2023 году повредили случайно
12 августа 2024, 15:36

Фото: iStock/Sky_Blue

Пекин признал повреждение газопровода Balticconnector китайским кораблем. Об этом сообщает South China Morning Post.
Уточняется, что правительство КНР назвало инцидент случайным. Согласно информации источника, Пекин провел внутреннее расследование и накануне передал его результаты властям Финляндии и Эстонии.

В переданном сообщении говорится, что причиной аварии является сильный шторм.

Напомним, газопровод Balticconnector проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски. Давление в трубе резко упало в ночь на 8 октября прошлого года, после чего его клапаны перекрыли.

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