В Москве приостановят продажу ряда продуктов из-за вспышки ботулизма

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Столичное управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование в связи с несколькими случаями подозрения на ботулизм. Выясняются производители и поставщики продукции, которая могла стать причиной возникновения заболевания.
Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. Сообщается, что все пострадавшие госпитализированы и получают необходимое лечение. Сотрудники Роспотребнадзора принимают все необходимые меры. В том числе идёт работа по приостановке реализации продукции, которая, возможно, стала причиной заболевания.
Ботулизм — опасное заболевание, поражающее головной и спинной мозг. У заболевших диагностируют бульбарный синдром, который выражается в неспособности проглатывать пищу. Этот синдром также сопровождается тяжёлым поражением внутричерепных нервов.
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Александр Бойцов