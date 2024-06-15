В Москве 10 человек попали в реанимацию с ботулизмом

Виновника смертельного ДТП в Благовещенске отправили под стражу на два месяца. Об этом сообщает РЕН ТВ. Таким образом водитель, сбивший пятерых человек, будет в СИЗО до 14 августа. Его обвиняют по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».