В Москве 10 человек попали в реанимацию с ботулизмом

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В Москве зафиксировали вспышку ботулизма. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источник в медицинских кругах столицы.
Ботулизм — это серьезное заболевание, которое поражает головной и спинной мозг. У пострадавших выявляют бульбарный синдром, характеризующийся неспособностью глотать и серьезным поражением внутричерепных нервов.
По данным телеканала, десять человек с таким диагнозом были госпитализированы в инфекционную больницу. У всех пациентов была обнаружена тяжелая интоксикация. Сейчас они находятся в реанимации, двое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Согласно информации корреспондентов, трое из заболевших ели консервированный тунец, а двое употребляли в пищу лобио в вакуумной упаковке перед госпитализацией.
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По данным телеканала, десять человек с таким диагнозом были госпитализированы в инфекционную больницу. У всех пациентов была обнаружена тяжелая интоксикация. Сейчас они находятся в реанимации, двое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Согласно информации корреспондентов, трое из заболевших ели консервированный тунец, а двое употребляли в пищу лобио в вакуумной упаковке перед госпитализацией.
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Артем Кузьмин