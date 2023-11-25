В Москве попрощались с военкором Борисом Максудовым

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В Москве попрощались с корреспондентом телеканала «Россия-24» Борисом Максудовым.
Журналист погиб во время атаки украинского беспилотника в Запорожской области. Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев сказал на церемонии прощания, что это третья потеря. Журналист Игорь Корнелюк и звукорежиссёр Антон Волошин погибли в Луганщине, а Борис Максудов-в Запорожье.
По словам Добродеева, Максудова и других погибших в Донбассе российских корреспондентов украинские военные выцеливали, чтобы убить за правду.
Церемония прощания с Борисом Максудовым проходила в Шаболовском телецентре в столице. В последний путь военкора пришли проводить родные, друзья и коллеги.
Гроб Максудова был украшен красными розами. Рядом установили портрет журналиста и подставку с его государственными наградами. Президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ о награждении Максудова орденом Мужества посмертно.
Напомним, 22 ноября ВСУ сбросили осколочный боеприпас с беспилотника на российских журналистов. Они занимались подготовкой материала об обстрелах ВСУ Запорожской области. В результате атаки ранение получил корреспондент канала «Россия-24» Борис Максудов.
23 ноября Борис Максудов умер от полученных ранений во время транспортировки в Крым. 18 ноября военкору исполнилось 38 лет.
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«Ребята несли слово правды, они рассказывали о людях. Их глазами миллионы наших телезрителей видели то, что происходит: судьбы людей, беду»,- сказал на церемонии прощания генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.
«Их стремились убит именно за ту правду, которую они несли. Человек, который хладнокровно распоряжался судьбами людей, видя, что они безоружны. Мы их обязательно найдем всех», - такое обещание дал генеральный директор ВГТРК на церемонии прощания.У Бориса Максудова осталась 10-летняя дочь. Гендиректор ВГТРК пообещал оказать семье журналиста помощь.
Церемония прощания с Борисом Максудовым проходила в Шаболовском телецентре в столице. В последний путь военкора пришли проводить родные, друзья и коллеги.
Гроб Максудова был украшен красными розами. Рядом установили портрет журналиста и подставку с его государственными наградами. Президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ о награждении Максудова орденом Мужества посмертно.
Напомним, 22 ноября ВСУ сбросили осколочный боеприпас с беспилотника на российских журналистов. Они занимались подготовкой материала об обстрелах ВСУ Запорожской области. В результате атаки ранение получил корреспондент канала «Россия-24» Борис Максудов.
23 ноября Борис Максудов умер от полученных ранений во время транспортировки в Крым. 18 ноября военкору исполнилось 38 лет.
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Мария Фирсова