В Москве скончался племянник Иосифа Сталина

День зимнего солнцестояние — это время, когда Солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта. В народе это явление описывается как самый короткий день и самая длинная ночь в году. Редакция «Радио 1» расскажет, какие существуют приметы и традиции, связанные с этим днем.