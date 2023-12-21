В Москве скончался племянник Иосифа Сталина

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В Москве на 95-м году жизни скончался племянник Иосифа Сталина Леонид Аллилуев. Об этом сообщает «МК».
Согласно сообщению, накануне около 16.00 94-летнему Аллилуеву стало плохо в его квартире на Котельнической набережной. Дочь вызвала скорую помощь. Прибывшая на место медицинская бригада пыталась реанимировать мужчину, однако этого им не удалось. Он умер.
Леонид Аллилуев приходился Сталину племянником. Он был сыном писательницы Анны Алиллуевой – родной сестры второй супруги Иосифа Сталина Надежды Аллилуевой.
19 декабря бывший нападающий ереванского футбольного клуба «Арарат», чемпион СССР 1973 года Николай Казарян скончался в одной из больниц Еревана в возрасте 76 лет.
Shamshyan.com сообщает, что 14 декабря экс-нападающий «Арарата» был госпитализирован в больницу №8 с сердечно-легочной недостаточностью в отделении интенсивной терапии.
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Леонид Аллилуев приходился Сталину племянником. Он был сыном писательницы Анны Алиллуевой – родной сестры второй супруги Иосифа Сталина Надежды Аллилуевой.
Shamshyan.com сообщает, что 14 декабря экс-нападающий «Арарата» был госпитализирован в больницу №8 с сердечно-легочной недостаточностью в отделении интенсивной терапии.
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Элина Позднякова