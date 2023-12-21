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В Москве скончался племянник Иосифа Сталина

21 декабря 2023, 11:16
Фото: iStock/trofimich

Фото: iStock/trofimich

В Москве на 95-м году жизни скончался племянник Иосифа Сталина Леонид Аллилуев. Об этом сообщает «МК».
Согласно сообщению, накануне около 16.00 94-летнему Аллилуеву стало плохо в его квартире на Котельнической набережной. Дочь вызвала скорую помощь. Прибывшая на место медицинская бригада пыталась реанимировать мужчину, однако этого им не удалось. Он умер.

Леонид Аллилуев приходился Сталину племянником. Он был сыном писательницы Анны Алиллуевой – родной сестры второй супруги Иосифа Сталина Надежды Аллилуевой.


19 декабря бывший нападающий ереванского футбольного клуба «Арарат», чемпион СССР 1973 года Николай Казарян скончался в одной из больниц Еревана в возрасте 76 лет.

Shamshyan.com сообщает, что 14 декабря экс-нападающий «Арарата» был госпитализирован в больницу №8 с сердечно-легочной недостаточностью в отделении интенсивной терапии.

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ВЦИОМ рассказал, сколько россиян считают Путина политиком года
ВЦИОМ: 55 процентов россиян считают политиком года Путина, 21 — Мишустина
21 декабря 2023, 11:33

Фото: сайт Кремля

Президента РФ Владимира Путина назвали политиком года 55% россиян, 21% считают политиком года председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Соответствующие данные приводит ВЦИОМ.
По информации ВЦИОМ, восемнадцать процентов опрошенных назвали политиком года министра иностранных дел Сергей Лавров, четыре процента сделали свой выбор в пользу министра обороны Сергея Шойгу.

Отмечается, что опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 8 и 16 декабря. В нем участвовали 1,6 тысячи респондентов. Процент предельной погрешности выборки не превышает 2,5%.

Ранее сообщалось, что российскому президенту Владимиру Путину доверяют 77,7% россиян, а его деятельность одобряют 74,6%. Согласно результатам исследования, большинство россиян считают, что Владимир Путин хорошо работает на своем посту.

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День зимнего солнцестояния в 2023 году: что можно и нельзя делать, приметы
21 декабря 2023, 11:02

Фото: istockphoto.com/LeManna

День зимнего солнцестояние — это время, когда Солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта. В народе это явление описывается как самый короткий день и самая длинная ночь в году. Редакция «Радио 1» расскажет, какие существуют приметы и традиции, связанные с этим днем.

Когда будет день зимнего солнцестояния в 2023 году


В 2023 году день зимнего солнцестояние приходится на 21 декабря. Явление всегда выпадает на период с 20 по 22 декабря. Сам процесс непродолжительный и занимает несколько секунд, однако его приблизительное время вычислить можно.


Зимнее солнцестояние: что это значит


Астрономическое событие происходит каждый год. Оно случается, когда Солнце достигает самой низшей точки в небесной сфере и проводит на ней наибольшее время. В этот момент солнечные лучи падают на Землю под самым крутым углом, что приводит к наиболее короткому дню и наиболее длинной ночи в году.

На противоположном полушарии в это же время происходит летнее солнцестояние, когда день является наиболее длинным, а ночь наиболее короткой.

Как зимнее солнцестояние влияет на человека


Смена дня и ночи оказывает значительное влияние на живые организмы. Смещение ночи на несколько секунд могут также отразиться на состоянии человека. Взаимосвязь обусловлена тем, что в ночное время суток в организме вырабатывается мелатонин, который оказывает антиоксидантное, иммуномодулирующее и антидепрессантное действие.

При нарушении цикла, человек может испытывать недомогание, сопровождающееся слабостью, головными болями, повышенной утомляемостью, раздражительностью.

День зимнего солнцестояния в 2023 году: приметы


Если в день зимнего солнцестояния установилась хорошая погода, значит 31 декабря не стоит ждать осадков или сильного ветра.

Ветреный и морозный день будет предвестником холодной зимы.

Покрытые инеем деревья укажут на изобилие зерна в будущем году.


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День зимнего солнцестояния: традиции



На Руси день зимнего солнцестояния называли «солноворотом». Позднее появилось название «Спиридон-солноворот», так как в этот день православная церковь чтит святого Спиридона.

Славяне также связывали торжество с рождением бога зимнего солнца. По традиции предки разжигали костер, водили вокруг него хороводы, пели песни.


День зимнего солнцестояния 2023: что можно и нельзя делать


Накануне праздника следует провести генеральную уборку. Трудиться в день зимнего солнцестояния не стоит, так как придется весь год провести в тяжелом труде, гласят поверья.

В этот день нельзя браниться, ссориться, вступать в споры, так как негативная энергия может сохраниться на долгие годы.

Незамужние девушки не распускают волосы, чтобы не упустить свою судьбу.

Приветствуются в день зимнего солнцестояния ритуалы, которые связаны с водой. Можно набрать ванну, зажечь свечи, мысленно подвести итоги года. Вместе с водой уйдет все плохое, а задуманное – осуществится в новом году.

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Казахстан экстрадирует в Россию хакера, арестованного по запросу США
21 декабря 2023, 10:51

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Власти Казахстана решили экстрадировать в Россию сотрудника F.A.C.C.T. Никиту Кислицына. В июне этого года он был задержан в аэропорту Алматы по запросу Интерпола, инициированному США.
Хакер будет выслан в Россию по запросу Генеральной прокуратуры РФ для привлечения к уголовной ответственности по статьям «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации» и «Вымогательство». Пресс-служба Генпрокуратуры напомнила, что в 2022 году Кислицын с сообщниками взломал сервер одной коммерческой организации. Затем они требовали от руководства компании выплатить им 550 тысяч рублей за сохранение в тайне полученной информации.

Экстрадиции Кислицына требовали также и США. Американцы обвиняли хакера в незаконном доступе к защищенным персональным данным пользователей социальных сетей. Заместитель Генерального прокурора Казахстана Улан Байжанов сообщил, что российский запрос может иметь приоритет ввиду гражданства Кислицына.

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#служба
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В Реутове завершили строительство долгостроя ЖК «Юбилейный»
21 декабря 2023, 10:46

Фото: пресс-служба главного управления строительного надзора Московской области

Долгострой ЖК «Юбилейный» в Реутове полностью завершён. Об этом сообщила пресс-служба главного управления строительного надзора Московской области.
25-этажный 4-секционный жилой комплекс «Юбилейный» на 651 квартиру. В ближайшее время ключи от жилья смогут получить 479 пострадавших граждан.

«Строительство ЖК «Юбилейный» началось в 2017 году застройщиком ООО «СК «ПСТ». К 2021 году готовность дома составила почти 80%, после чего произошло резкое снижение темпов строительства, на площадке сократилось число рабочих. В марте того же года Главгосстройнадзор Московской области провёл внеплановую выездную проверку, по результатам которой выявил нецелевое расходование застройщиком денежных средств дольщиков в размере 629 млн рублей», - отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что перед началом работ над строительством здания Фонду защиты прав граждан пришлось частично демонтировать минеральную вату на фасаде здания, заменить трубы систем отопления и заново отстроить индивидуальных тепловой пункт, а также усилить подвал фундаментной плитой.

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Подмосковные спасатели приняли участие в областной тренировке по эвакуации
21 декабря 2023, 10:20

Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Пожарные и спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в областной тренировке по эвакуации, сообщила пресс-служба ведомства.
Учебные эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей провели работники Московской областной противопожарно-спасательной службы совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы.

«По сценарию учений в детских садах, школах, больницах и других объектах с массовым пребыванием людей сработали системы оповещения. Услышав сигналы тревоги, участники тренировок вызвали экстренные службы, а затем покинули здания по основным и запасным выходам.<…>После ликвидации условных возгораний огнеборцы провели с персоналом учреждений противопожарный инструктаж и разобрали распространённые ошибки, допускаемые во время тренировок <…>», — отметил заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк.

Кроме этого, в рамках тренировки специалисты проверили работоспособность систем оповещения о пожаре, состояние эвакуационных выходов и наличие первичных средств пожаротушения.

Стоит отметить, что все работники служб в рамках таких тренировок помогают обучить персонал учреждений навыкам спасения и эвакуации людей в случае возникновения нештатной ситуации и правильному взаимодействию с экстренными службами

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#школы
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Граждан начнут ставить на воинский учет без явки в военкомат
Путин поручил ставить граждан на воинский учет без явки в военкомат
21 декабря 2023, 10:20

Фото: istock / Semen Salivanchuk

Президент России Владимир Путин поручил доложить о постановке на воинский учет и снятии с него без личной явки в военкомат. Информация об этом размещена на сайте Кремля. Поручен

«Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению... б) формирования и направления повесток в электронной форме... г) предоставления гражданам автоматизированного доступа к личному кабинету в реестре повесток», — указано в сообщении.
Доклад по этому поручению необходимо выполнить до 15 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Гостином дворе в Москве начал работу избирательный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Актер Машков, Герой ДНР Жога, врач Лысенко стали сопредседателями штаба Путина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#учёт
#информация
#минцифры
#минобороны
#военкомат
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Осенний призыв в армию 2024 года пройдет с использованием единого реестра повесток
21 декабря 2023, 10:08

Фото: iStock/Grigorenko

Президент РФ Владимир Путин дал поручение Минобороны провести осенний призыв в армию 2024 года с использованием государственной инфосистемы единого реестра повесток. Об этом говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что доклад по данной теме глава государства ожидает до 1 ноября следующего года. Слушание последующих докладов будет происходить раз в шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что с первого апреля начнут в электронном виде оповещать о призыве на срочную службу. Начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что в связи с положительным эффектом от ранее проведенных мероприятий, военным комиссариатам было поручено осуществлять оповещение граждан в электронном виде во время подготовки к призывным кампаниям.

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#призыв
#владимир путин
#президент
#военные
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Подмосковный фонд «Защитники Отечества» начал сотрудничать с мусульманским духовенством
21 декабря 2023, 09:20

Фото: фонд Защитники Отечества

Подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» объединился с мусульманским духовенством в помощи бойцам и ветеранам СВО. Об этом сообщила пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.
Соглашение о сотрудничестве подписали руководитель подмосковного филиала «Защитники Отечества» Ольга Ермакова и муфтий Духовного управлениея мусульман Московской области Рушан Аббясов 20 декабря в Московской Соборной мечети.

«Сегодня мы подписали важное соглашение. Важное оно, прежде всего, для наших ветеранов. Буквально месяц назад мы подписали аналогичный документ с Русской православной церковью. Но мы понимаем, что среди наших Защитников есть и представители других конфессий. Это соглашение — наша дань уважения ветеранам и долг перед семьями погибших. Наша общая задача — заботиться и поддерживать их. <…>Верим, что совместная работа поможет нашим бойцам и семьям. А мы будем трудиться ради общего дела и общей Победы»,- подчеркнула Ольга Ермакова.

Стоит отметить, что в рамках данного соглашения будет происходить совместная духовно-просветительская, культурная деятельность и психологическая поддержка ветеранов СВО, семей погибших бойцов, а также совместное проведение мероприятий, которые будут направлены на формирование духовных, нравственных и культурных ценностей у подрастающего поколения.

Кроме этого, в прошлом месяце подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» заключил трехстороннее соглашение с московской митрополией и подмосковным филиалом Союза женщин России.

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Пиротехник назвал главные ошибки при выборе и запуске фейерверков
Пиротехник Алексеев предостерег от запуска фейерверков на неровной поверхности
21 декабря 2023, 06:37

Фото: iStock/winyuu

Чтобы праздничные фейерверки не принесли беды, пиротехник Игорь Алексеев подчеркнул, что необходимо быть особенно внимательным при обращении с пиротехникой, поскольку это предметы, условно считаемые безопасными. В беседе с «Лентой.ру» он выделил основные ошибки при выборе и запуске пиротехники.
Эксперт рекомендует приобретать пиротехнику исключительно в специализированных магазинах, избегая при этом покупок в подземных переходах. Важно также обратить внимание на состояние упаковки.

«Пиротехнические изделия, обычно упакованные в картон, могут быть помятые после транспортировки. Это критично, потому что выстрелы происходят через картонные трубочки — стволы. Если они помяты, заряд под давлением может привести к непредсказуемым последствиям», — предупреждает Алексеев.
Также важно убедиться, что пиротехника не подверглась влаге. Подмоченные изделия стоит немедленно отбросить, поскольку вода может изменить состав и породить нештатные ситуации во время запуска фейерверков.

Установка салютов должна происходить на твердой, ровной поверхности и должны быть крепко закреплены. Эксперт советует использовать для этого снег. Отбирая место для установки, необходимо быть предельно осторожным. Он подчеркнул, что запрещено запускать фейерверки с балкона, крыши или среди зданий.

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