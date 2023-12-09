Знаменитый литературный критик Андрей Немзер умер в возрасте 66 лет

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Известный российский литературный критик, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Немзер скончался на 67-м году жизни. Сообщил об этом литературовед Олег Лекманов.
Творческое наследие Андрея Немзера насчитывает более тысячи публикаций в отечественной и зарубежной прессе, несколько фундаментальных книг, записи аудиозаписи лекций и многое другое. Стоит отметить, что, кроме ВШЭ, где появление филолога в своё время вызывало вопросы, он также преподавал в Российской театральной академии. Его исследование творчества Солженицына считается образцом современной литературной критики.
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