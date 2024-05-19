В Москве скончался посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Ушёл из жизни посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо, об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По предварительной версии, причиной смерти дипломата могло стать заболевание печени.
Посол проживал в квартире в Замоскворецком районе Москвы. Именно там вчера вечером сотрудница дипведомства обнаружила его бездыханное тело. Следов насильственной смерти на Сальгадо найдено не было.
Сообщается, что дипломат находился дома один и внезапно потерял сознание.
Эльвир Сальгадо руководил дипмиссией в Москве с 2022 года. Президент Гондураса Сиомара Кастро уже выразила соболезнования по поводу смерти дипломата.
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Посол проживал в квартире в Замоскворецком районе Москвы. Именно там вчера вечером сотрудница дипведомства обнаружила его бездыханное тело. Следов насильственной смерти на Сальгадо найдено не было.
Сообщается, что дипломат находился дома один и внезапно потерял сознание.
Эльвир Сальгадо руководил дипмиссией в Москве с 2022 года. Президент Гондураса Сиомара Кастро уже выразила соболезнования по поводу смерти дипломата.
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Евгения Парфентьева