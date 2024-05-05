Скончался актёр Хилл, исполнивший роль героического капитана в фильме «Титаник»

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Британский актер Бернард Хилл, известный ролью героического капитана Эдварда Смита в фильме «Титаник» и короля Теодена в трилогии «Властелин колец», скончался в возрасте 79 лет. Об этом 5 мая сообщает The Daily Mail.
Агент актера подтвердил эту печальную новость, отметив его замечательный вклад в мировое киноискусство. Причины смерти Хилла не уточняются. Актер проживал в британском графстве Саффолк. У него остались жена Марианна Хилл и сын Габриэль.
Бернард Хилл, родившийся в 1944 году в Манчестере, Великобритания, начал свою актерскую карьеру в 1970-х годах. Помимо своих выдающихся ролей в фильмах «Титаник» и «Властелин колец», он также запомнился зрителям по образу ректора тюрьмы Сан-Квентин в драме «Настоящее преступление».
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