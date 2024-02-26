В Москве состоится VIII международный фестиваль «Молодые таланты Отечества»

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В Москве в честь празднования 80-летия освобождения Ленинграда, Крыма и Севастополя состоится восьмой Международный фестиваль патриотической песни и музыкального произведения детского и молодежного творчества «Молодые таланты Отечества». Мероприятие состоится с 23 по 24 мая 2024 года в Краснознаменном зале Московского Дома Ветеранов Войн и Вооруженных Сил.
Фестиваль также посвящен 315-летию Победы Петра I в Полтавском сражении, Дням России и Москвы.
Основными целями фестиваля является поиск и открытие талантливых детей и молодежи, развитие духовно-нравственных ценностей, воспитание патриотизма, изучение истории и создание условий для реализации их творческих способностей у молодого поколения.
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