В ФАС не поддержали фиксацию максимальной цены на услуги такси

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В ФАС отказались от идеи зафиксировать максимальную цену на услуги такси в России, рассказал в интервью «Известиям» замруководителя службы Петр Иванов.
«Но если ее (цену — прим. ред.) ограничить каким-то максимальным значением, то может получиться ситуация, когда такая услуга просто не будет предоставлена. Например, мы ограничили цену, а водители не поехали, потому что им это невыгодно. И в этом случае мы окажемся без такси за любые деньги, если будет экстремальная ситуация для поездки в больницу или аэропорт», — заявил Иванов.
Зафиксировать максимальную цену на такси во время неблагоприятных или экстремальных погодных условий предложил в декабре депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов.
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Ювелина Бернст