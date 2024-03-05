В Москве суд возобновил следствие по делу экс-замминистра просвещения Раковой

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Никулинский районный суд города Москвы возобновил следствие по делу бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой и бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева.
Как считает следствие, фигуранты дела, в числе которых также ещё один представитель ФНФРО Евгений Зак, юридический консультант «Шанинки» Кристина Крючкова, проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Иван Федотов и гражданский муж Раковой Артур Стеценко, с помощью фиктивных договоров трудоустройства и контрактов Минпросвещения с «Шанинкой» разворовывали бюджетные средства. Ущерб от их действий составил 50 миллионов рублей.
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