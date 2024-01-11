Гендиректора российского оборонного предприятия задержали за хищения миллионов рублей

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Генерального директора ООО НПЦ «Радиосистемы» Александра Корнилова задержали по подозрению хищении крупной суммы.
«Корнилова обвиняют в хищении более 3,2 миллиона бюджетных рублей, которые должны были пойти на доработку ЗРК С-400», — пишет телеграм-канал Mash.По предварительным данным, хищение финансов осуществлялось с помощью заказов от научно-производственного объединения «Антей». Заказчик поручил «Радиосистемам» изменить место оператора радара ЗРК С-400, но за 2 года это так и не было исполнено.
Ранее сообщалось, что мужчина опубликовал фото с георгиевской лентой на половом органе и был осужден. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак