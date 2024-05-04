В Москве весь день ловят лося

Фото: istockphoto/JanMiko
В южной части Москвы местные жители заметили молодую лосиху, прогуливающуюся около жилых домов, сообщил Telegram-канал Shot в субботу, 4 мая.
«Лосиху пытались поймать с утра. Оказалось, что это молодая особь. Ее несколько раз обстреливали с балконов дротиками, покрытыми снотворным», — говорится в сообщении.Как отмечает источник, животное было замечено в парке «Сосенки», который находится на пересечении Нахимовского проспекта и Проектируемого проезда № 460. Позже лосиху увидели у дома в районе Зюзино. Сейчас ветеринары ждут, пока она заснет, чтобы провести осмотр, после чего ее перевезут в Битцевский лесопарк.
В парках и усадьбах Москвы местные жители также обнаружили редких птиц, внесенных в Красную книгу России и столицы. Среди них серая цапля, утка-мандаринка и камышница.
Читайте также:
Лось стал причиной смертельного ДТП на трассе под Петербургом
В Московской области в аварии с «Жигулями» погиб лось
В Башкирии лось прогулялся по супермаркету и умер
Артем Кузьмин