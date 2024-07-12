В Москве задержали бизнес-коуча

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В Москве арестовали бизнес-коуча Наталью Закхайм, ее мужа и одну из сообщниц, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Все трое обвиняются в мошенничестве. Суд постановил их поместить в СИЗО до 29 августа 2024 года.
По версии следствия, Закхайм в 2021 году создала организованную преступную группу для выкачивания денег у доверчивых клиентов под видом бизнес-курса по инвестициям. Ее соучастниками были муж Андрей Краснов, сын Трой Краснов и некая Любовь Струлева. Стоимость «бизнес-курса» иногда достигала миллиона рублей.
Иски подали трое потерпевших, а ущерб был оценен более чем в 2,5 млн рублей.
В ноябре 2023 года в Москве был задержан бизнес-коуч и блогер Аяз Шабутинов. Следствие считает, что Шабутдинов занимался агрессивным маркетингом, продавая обучающие программы и тренинги. В его деле фигурируют 73 эпизода мошенничества. При этом, уже находясь в СИЗО, он решил написать еще один курс.
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По версии следствия, Закхайм в 2021 году создала организованную преступную группу для выкачивания денег у доверчивых клиентов под видом бизнес-курса по инвестициям. Ее соучастниками были муж Андрей Краснов, сын Трой Краснов и некая Любовь Струлева. Стоимость «бизнес-курса» иногда достигала миллиона рублей.
Иски подали трое потерпевших, а ущерб был оценен более чем в 2,5 млн рублей.
В ноябре 2023 года в Москве был задержан бизнес-коуч и блогер Аяз Шабутинов. Следствие считает, что Шабутдинов занимался агрессивным маркетингом, продавая обучающие программы и тренинги. В его деле фигурируют 73 эпизода мошенничества. При этом, уже находясь в СИЗО, он решил написать еще один курс.
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Александр Климов