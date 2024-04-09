В Мособлпожспасе напомнили о правилах пожарной безопасности в весенний период

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В выходные 6 и 7 апреля работники нескольких пожарных частей Мособлпожспаса провели профилактические мероприятия по пожарной безопасности с населением, в ходе которых напомнили, как можно уберечь себя и свой дом от возгораний. Мероприятия прошли в Кашире, Серебряных прудах, Коломне и Чехове.
Советник начальника государственного казенного учреждения Московской области Мособлпожспас, заслуженный спасатель России Игорь Томчук рассказал в беседе с «Радио 1» о самых частых причинах возникновения пожара в весенний период.
Он отметил, что в настоящее время категорически нельзя осуществлять поджог травы. Во время введения пожароопасного периода такие действия запрещены законом не только на открытой местности, но и на садовых участках, частных владениях, дачных поселениях и других местах. Томчук подчеркнул, что пожароопасный период будет введен в Подмосковье не позднее 15 апреля.
Спасатель добавил, что о пожарной опасности в весенний период также необходимо напоминать детям и подросткам. Баловство с огнем может привести не только к тяжелым последствиям, но и к большим штрафам, а также уголовной ответственности, сообщил Томчук.
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«С 1 марта 2023 года существуют новые правила по разведению огня и разжиганию мусора, что, в особенности, касается садоводов, владельцев частных коттеджей и тд. Говоря о поджогах травы, хочу отметить, что это беда, которая преследует нас каждый год, начиная с апреля. На прошлых выходных оперативные службы Мособлпожспаса 22 раза оперативно реагировали на инциденты с поджогом травы. Риск пожаров сейчас особенно велик из-за сильнейших ветров и теплой погоды, поскольку трава высыхает очень быстро, а для ее сильного возгорания достаточно 17% влажности. При таких условиях сильный ветер за считанные секунды может распространить огонь до населенного пункта», — рассказал Томчук.
Он отметил, что в настоящее время категорически нельзя осуществлять поджог травы. Во время введения пожароопасного периода такие действия запрещены законом не только на открытой местности, но и на садовых участках, частных владениях, дачных поселениях и других местах. Томчук подчеркнул, что пожароопасный период будет введен в Подмосковье не позднее 15 апреля.
«Если вы развели огонь в положенном месте при соблюдении всех условий до введения пожароопасного периода, обязательно имейте при себе средства для тушения огня: воду, огнетушитель, землю. Также необходимо соблюдать осторожность с жидкостью для розжига при разведении огня», — пояснил Томчук.
Спасатель добавил, что о пожарной опасности в весенний период также необходимо напоминать детям и подросткам. Баловство с огнем может привести не только к тяжелым последствиям, но и к большим штрафам, а также уголовной ответственности, сообщил Томчук.
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Екатерина Коршунова