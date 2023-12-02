В Наро-Фоминском городском округе проходит молодёжный форум «МЫ — РОССИЯ»

Фото: Константин Семенец
В Наро-Фоминском городском округе при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва проходит молодёжный форум «МЫ — РОССИЯ». Это центральное событие года для молодёжи Подмосковья.
Форум собрал около 400 ребят из всех муниципалитетов региона, а также примерно 100 участников приехали из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Организатором форума выступило Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. Приветственные слова губернатора Подмосковья передала участникам форума глава ведомства Екатерина Швелидзе. Особую благодарность она выразила ребятам, которые приехали из новых регионов России, отметив, что дорога для них была долгой и непростой.
Во второй день форума прошли интересные паблик-токи известных спикеров. Перед ребятами выступил военный обозреватель, публицист, общественный деятель, участник боевых действий на Донбассе, бывший заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. Он рассказал о важности информационного противоборства в современных условиях, о возможности информационных технологий влиять на сознание отдельных личностей и целых групп населения.
На форуме сегодня работали также тематические секции: «Публичные выступления», «Тактическая медицина», «Создание мероприятий», «Новая идеология». С лекцией об истории, информационных войнах, технологиях работы с массовым сознанием перед участниками форума выступил глава информационных проектов новых регионов «АНО Диалог Регионы» Максим Коринчевский.
Затем Екатерина Швелидзе и Даниил Безсонов встретились с инициативной группой ребят. Во время беседы участники форума смогли задать самые разные вопросы на интересующие их темы.
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«Дружите, относитесь друг к другу с любовью, знакомьтесь, находите хороших товарищей, которые будут готовы всегда вам подставить плечо — это очень важно. Как говорит наш губернатор: «Команда — это всё». Так мы обязательно победим», — напутствовала участников молодёжного форума министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
На форуме сегодня работали также тематические секции: «Публичные выступления», «Тактическая медицина», «Создание мероприятий», «Новая идеология». С лекцией об истории, информационных войнах, технологиях работы с массовым сознанием перед участниками форума выступил глава информационных проектов новых регионов «АНО Диалог Регионы» Максим Коринчевский.
Затем Екатерина Швелидзе и Даниил Безсонов встретились с инициативной группой ребят. Во время беседы участники форума смогли задать самые разные вопросы на интересующие их темы.
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Александр Бойцов