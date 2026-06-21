В Национальном центре исторической памяти рассказали о поддержке ветеранов ВОВ

21 июня 2026, 12:39

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

В преддверии 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны по всей России проходят благотворительные акции, объединяющие память о павших и реальную помощь ныне живущим ветеранам. Об этом рассказали в Национальном центре исторической памяти. Ключевые инициативы — онлайн-акция «Свеча памяти» и всероссийская акция «Красная гвоздика» — позволяют каждому жителю страны внести посильный вклад в поддержку героев, подаривших нам Победу.