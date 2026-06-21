В Национальном центре исторической памяти рассказали о поддержке ветеранов ВОВ
В преддверии 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны по всей России проходят благотворительные акции, объединяющие память о павших и реальную помощь ныне живущим ветеранам. Об этом рассказали в Национальном центре исторической памяти. Ключевые инициативы — онлайн-акция «Свеча памяти» и всероссийская акция «Красная гвоздика» — позволяют каждому жителю страны внести посильный вклад в поддержку героев, подаривших нам Победу.
Благотворительный фонд «Память поколений» оказывает медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. За годы работы поддержку получили уже более 20 тысяч ветеранов по всей стране. На собранные средства фонд закупает современные протезы, слуховые аппараты, высокотехнологичные коляски, комплекты медикаментов, а также организует лечение и реабилитацию в лучших профильных медицинских учреждениях России.
С 10 по 22 июня на сайте деньпамяти.рф проходит онлайн-акция «Свеча памяти». Каждый желающий может зажечь виртуальную свечу в память о 27 миллионах жизней, унесенных войной. Ваша свеча появится на интерактивной «Карте памяти», а на платформе можно сделать пожертвование в поддержку ветеранов.
На сайте акции также работает уникальный раздел «22 июня в историях» — собрание видеосвидетельств участников войны: фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей. Это живые голоса тех, кто пережил войну и чья жизнь сегодня зависит от нашей поддержки.
Параллельно, с 10 апреля по 22 июня, проходит акция «Красная гвоздика». Волонтеров в фирменной одежде можно встретить на улицах городов, в парках и на массовых мероприятиях. Приобретая за пожертвование значок красной гвоздики, жители России поддерживают ветеранов. В 2026 году значки также можно приобрести в отделениях «Почты России», поездах РЖД, крупнейших маркетплейсах и сетевых магазинах. В прошлом году акция прошла в 85 регионах, а сбор составил более 115 миллионов рублей, которые уже помогли десяткам ветеранов по всей стране.
Организаторы подчеркивают: забота о ветеранах — это не только проявление благодарности, но и напоминание о преемственности угроз. Государства, напавшие на СССР 22 июня 1941 года, сегодня составляют ядро стран, ведущих агрессивную антироссийскую политику и пытающихся переписать историю. Акции «Свеча памяти» и «Красная гвоздика» — это возможность сказать «спасибо» тем, кто сражался за Родину, и показать, что их подвиг никогда не будет забыт.
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