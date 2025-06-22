В Подмосковье зажгли тысячи свечей в День памяти и скорби
В Подмосковье зажгли тысячи свечей в день памяти и скорби.
Акция «Свеча памяти» охватила все города региона. Мероприятия проходят и в онлайн-формате. В этом году зажгли практически миллион виртуальных свечей.
Мемориальную акцию провели у Главного храма Вооруженных сил России в Подмосковье. Во время нее передали частицы пламени Вечного огня мемориального комплекса «Курская дуга», от нее участники мероприятия зажгли 1418 свечей, сообщили в Минобороны РФ.
«Ровно в четыре утра участники акции возложили цветы и установили свечи к скульптурной композиции «Матерям победителей» музейно-храмового комплекса», — добавили представители министрества.
В ночь на 22 июня 84 года назад началась Великая Отечественная война. В 12:15 по всей стране будет объявлена минута молчания.