В небе над Японией был замечен загадочный «огненный шар»

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Пользователи японских социальных сетей активно обсуждают появление в небе яркого огненного шара. Он пролетел над юго-восточной частью страны ранним утром в понедельник, 15 января.
Согласно проведённым Фудзии замерам, болид летел со скоростью 42,4 километра в секунду, а траектория его падения была направлена в сторону залива Сагами и префектуры Нагано. Пользователи сообщали на звук, похожий на взрыв, что может свидетельствовать о падении метеорита. Учёные также допускают, что это мог быть обломок космического мусора. Уфологи, конечно же, сразу заявили об очередном прилёте НЛО либо о визите инопланетян. Точное происхождение объекта пока остаётся неизвестным.
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Александр Бойцов