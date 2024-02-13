В НИЦ судебной экспертизы оценили инициативу по отказу от посмертного вскрытия

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Эксперт подчеркнул, что принятие такой инициативы со 100%-ой вероятностью приведёт к отрицательным последствиям, причём не только для умершего человека.
«Если человек умер по старости, нет никакой криминальной обстановки, нет оспариваемого завещания, а естественная смерть констатирована врачом, то можно вскрытие и не производить», — отметил Баранников.Однако иначе дело обстоит со смертью, связанной с криминалом. Директор центра судмедэкспертизы подчеркнул, что в такой ситуации вскрытие производится в обязательном порядке, чтобы установить причины смерти. Если же человек заранее откажется от проведения вскрытия, то ни врачи, ни правоохранительные органы, ни родственники не смогут узнать, от чего он умер.
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