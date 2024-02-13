Радио1
Главная / Новости / Общество/ В НИЦ судебной экспертизы оценили инициативу по отказу от посмертного вскрытия

В НИЦ судебной экспертизы оценили инициативу по отказу от посмертного вскрытия

Эксперт Баранников раскритиковал инициативу по отказу от посмертного вскрытия
13 февраля 2024, 15:58
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Прижизненный отказ от проведения посмертного вскрытия будет иметь негативные последствия. Об этом «Радио 1» рассказал директор научно-исследовательского центра судебной экспертизы, действительный член Палаты судебных экспертов Леонид Баранников.
Ранее депутат Госдумы Айрат Фаррахов направил предложение в Минздрав России о том, чтобы разрешить россиянам заранее, с помощью портала «Госуслуг», отказаться от посмертного вскрытия.

Эксперт подчеркнул, что принятие такой инициативы со 100%-ой вероятностью приведёт к отрицательным последствиям, причём не только для умершего человека.


Вместе с тем, следует учитывать, при каких обстоятельствах человек ушёл из жизни.

«Если человек умер по старости, нет никакой криминальной обстановки, нет оспариваемого завещания, а естественная смерть констатирована врачом, то можно вскрытие и не производить», — отметил Баранников.
Однако иначе дело обстоит со смертью, связанной с криминалом. Директор центра судмедэкспертизы подчеркнул, что в такой ситуации вскрытие производится в обязательном порядке, чтобы установить причины смерти. Если же человек заранее откажется от проведения вскрытия, то ни врачи, ни правоохранительные органы, ни родственники не смогут узнать, от чего он умер.

Читайте также:

В МОНИКИ обсудили последние достижения судебной медицины

Чёрные трансплантологи рассматривают Украину как сырьевую базу органов

В Петербурге вынесли приговор судмедэксперту, бравшему взятки за вскрытия
#смерть
#госуслуги
#россияне
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Каширские школьники стали призёрами Всероссийской олимпиады
13 февраля 2024, 18:09

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Представители Каширы стали победителями и призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Позади уже восемь предметов, участие в которых приняли 54 школьника округа. Подведены итоги испытаний по шести предметам. Среди учащихся 9-11 классов Каширы – два победителя по истории и биологии, а также 16 призёров по истории, биологии, искусству и русскому языку», – говорится в сообщении.
В администрации напомнили, что на этой неделе пройдут олимпиады по литературе, географии и физкультуре.

Читайте также:

В Каширском музее для школьников провели необычное занятие по биологии

Каширская школьница выиграла викторину на выставке-форуме «Россия»

С территории Каширы за неделю вывезли более 1,4 тыс. кубометров снега
#кашира
#школьники
#олимпиада
#учёба
#образование
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье за год отремонтируют более 90 ж/д переездов
13 февраля 2024, 17:48

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 90 железнодорожных переездов отремонтируют на территории Московской области в 2024 году, завершить все работы планируется осенью, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В этом году асфальтовое покрытие планируется заменить на 91 железнодорожном переезде в 24 городских округах Подмосковья. На некоторых переездах работы начнутся уже в марте, в полном объёме работы завершат осенью», — цитируются в сообщении слова главы министерства Алексея Гержика.
Максимальный объём работ из запланированных на текущий год проведут в Одинцовском округ: там отремонтируют 18 железнодорожных переездов. Второе место по объёму работ занял Дмитровский округ, где в порядок приведут 16 переездов. А замыкает топ-3 Сергиево-Посадский округ, где должны отремонтировать одиннадцать переездов.

Всего на территории Московской области расположено 347 ж/д переездов, из них около 100 были отремонтированы в прошлом году.

Читайте также:

Расписание электричек Казанского направления изменится с 17 февраля

Ж/д переезд у города Куровское перекроют 15 февраля

В Подмосковье с начала года ликвидировали более 20 опасных троп к ж/д путям
#переезд
#железнодорожный переезд
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Соболев назвал разумной идею о повышении возраста контрактников
13 февраля 2024, 17:38

Фото: istockphoto.com/Aleksandr Golubev

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев высказал мнение о том, что законопроект о повышении возраста для увольнения мобилизованных и контрактников необходимо реализовать.
Он отметил, что проект был удалён с портала нормативных правовых актов лишь для доработки.

«Я в принципе выяснил. Этот законопроект по заявлению компетентных депутатов дорабатывается. Я думаю, что это разумное решение. Его нужно воплощать в жизнь», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Соболев.

Ранее член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, полковник запаса Евгений Федоров пояснил, что подготовленный Министерством обороны законопроект о предельном возрасте пребывания на службе для некоторых категорий военных временно исчез с государственного сайта правовых актов России из-за необходимости внесения изменений.

Читайте также:

В Госдуме объяснили пропажу с госсайта проекта Минобороны о мобилизации

Проект о предельном возрасте для контрактников исчез с сайта правовых актов

Картаполов рассказал, когда будут обсуждать проект о возрасте контрактников ВС РФ
#проект
#законопроект
#вс рф
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
С территории Каширы за неделю вывезли более 1,4 тыс. кубометров снега
13 февраля 2024, 17:23

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Сотрудники МБУ «Благоустройство» вывезли с территории городского округа Кашира более 1,4 тыс. кубометров снега. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В Кашире продолжается уборка общественных пространств, дорог и тротуаров от наледи. Все профильные службы работают в режиме повышенной готовности из-за погодных условий. Также улицы и дороги ежедневно обрабатывают противогололёдными материалами. На прошлой неделе было вывезено 1410 «кубов» снега», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что МБУ «Благоустройство» обслуживает в округе более 500 тыс. кв. м территории. В администрации жителей попросили откликаться на объявления обслуживающих организаций придомовых территорий о предстоящих работах, убирать автомобили из дворов. Все объявления вывешиваются заранее на информационных стендах подъездов и размещаются в домовых чатах.

Читайте также:

Каширская школьница выиграла викторину на выставке-форуме «Россия»

В Каширском музее для школьников провели необычное занятие по биологии

Каширская больница приняла участие в ярмарке вакансий в медуниверситете Петербурга
#кашира
#дороги
#уборка
#снег
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Расписание электричек Казанского направления изменится с 17 февраля
13 февраля 2024, 17:19

Фото: пресс-служба ЦППК

График движения пригородных поездов Казанского направления изменится на период с 17 по 29 февраля из-за плановых работ на железной дороге, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.

«С 17 февраля до конца месяца будут вестись работы по усилению контактной сети в границах будущей станции Митьково и Казанского вокзала», — отмечается в сообщении.

Из-за работ в указанных период с 00:05 до 06:05 будут поочерёдно перекрываться первый и второй пути между Казанским вокзалом, станцией Перово и будущей станцией Митьково. В связи с этим из расписания выведут рейсы МЦД-3, курсирующие с полуночи до часа ночи и с 04:30 до 06:30.

Ка Казанском направлении интервалы между электричками увеличат до 40 минут, у некоторых составов сократят количество остановок, а некоторые будут следовать по укороченному маршруту — до станции Выхино.

Читайте также:

Назван срок открытия путепроводов в Опалихе и Аникеевке

Ж/д переезд у города Куровское перекроют 15 февраля

В Подмосковье с начала года ликвидировали более 20 опасных троп к ж/д путям
#казанское направление
#электрички
#цппк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В древности люди изготавливали оружие и драгоценности из инопланетного металла
Древние люди производили оружие и украшения из инопланетных металлов
13 февраля 2024, 17:01

Фото: istockphoto/Africanway

Современники египетских пирамид отливали оружие и украшения из металлов, прилетевших на Землю из космоса. Такое открытие сделали испанские учёные-археологи.
Эти удивительные артефакты, произведённые с использованием внеземных материалов, много лет спокойно хранились в провинциальном археологическом музее города Вильена, передаёт издание El Pais. Найдены они были во время строительных работ и поначалу не вызывали особого интереса. Но затем, когда был проведён масс-спектрометрический анализ старинных предметов, выяснилось, что они произведены из метеоритных металлов.

Учёные-археологи пришли к выводу, что артефакты, сделанные из космического металла, принадлежали аргарской археологической культуре, распространенной на юго-востоке Испании в 2300-1100 годах до нашей эры. Каким образом к ним попало метеоритное железо, а главное — каким образом они изготавливали из него оружие и украшения, исследователи до сих пор не знают.

Читайте также:

Археологи нашли доспехи XIV века в Швейцарии

В Ростовской области обнаружили клад с монетами эпохи Петра I

Учёные разгадали тайну смертей первооткрывателей гробницы Тутанхамона
#оружие
#украшения
#испания
#археология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блиновская напомнила о Годе семьи, прося выпустить её из СИЗО
Блиновская расплакалась на суде, заявив, что должна быть с детьми
13 февраля 2024, 16:43

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Блогерша Елена Блиновская расплакалась на суде, заявив, что должна находиться рядом со своими детьми, об этом сообщает «РИА Новости».
«Вы наказываете сейчас не меня, а моих несовершеннолетних детей. Мое наказание в данный момент является чрезмерно строгим. Сейчас в стране Год семьи, и я должна быть со своими детьми», — процитировали Блиновскую в агентстве.

Автор «Марафонов желаний» говорила эту речь сквозь слёзы, уверяя суд, что она может быть гораздо полезнее, в том числе для налоговой, находясь на свободе.

Однако, Мосгорсуд принял решение оставить Блиновскую в следственном изоляторе до 26 апреля. Её обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и неправомерных оборотах средств платежей.

Читайте также:

Мосгорсуд отказался освобождать блогершу Блиновскую из СИЗО

ТАСС: ФНС отказала Елене Блиновской в просьбе о двукратном снижении долга

Блиновской после предъявления обвинений по новой статье грозит 16 лет колонии
#блогер
#суд
#сизо
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Концерты нам не нужны»: участники СВО раскритиковали приехавшего в ДНР Киркорова
Бойцы СВО предложили Киркорову взять в руки оружие вместо костюмов с перьями
13 февраля 2024, 16:42

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Российские военные, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, раскритиковали приехавшего военный госпиталь в Горловке Филиппа Киркорова.

Обращение солдатов опубликовал телеканал «Царьград». Бойцы отметили, что Киркоров и подобные ему артисты пытаются «замолить свои грехи» за их счет.

«Ваши петушиные концерты нам здесь не нужны», — заявили они.
Военные предложили артисту вместо «костюма с перьями» надеть бронезащиту, взять в руки оружие и продемонстрировать, на что он способен.

Филипп Киркоров посетил вторую городскую больницу в Горловке. Там он сделал подарки раненым бойцам и пообещал трем военным после ампутации помочь с протезами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Киркорова не будет на премии «Золотой граммофон»

Киркоров улетел в США вместе со своим директором Ситником

Покинувшего Россию Киркорова заметили на концерте Мадонны в Нью-Йорке
#военные
#оружие
#подарки
#операции
#госпиталь
#счёт
#киркоров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Каширская школьница выиграла викторину на выставке-форуме «Россия»
13 февраля 2024, 16:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Школьница из Каширы Анастасия Филатова стала победительницей интеллектуальной игры «Умники и умницы Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Интеллектуальная викторина прошла во время форума национальных достижений «Молодёжная политика» на выставке «Россия». Участниками стали пять школьников Московской области. Каширу представила Анастасия Филатова из школы №10. Победила в викторине подмосковная команда», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что перед началом игры стенд региона посетила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Читайте также:

Глава Каширы Шувалов рассказал о планах по благоустройству микрорайона Ожерелье

Каширская больница приняла участие в ярмарке вакансий в медуниверситете Петербурга

В Каширском музее для школьников провели необычное занятие по биологии
#кашира
#выставка
#форум
#россия
#школьники
#подмосковье
#московская область
#вднх
#екатерина швелидзе
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф