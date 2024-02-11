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По данным пожелавшего остаться неизвестным сотрудника фармацевтической компании Phaizer, от 40 до 50 украинских детей погибли в ходе испытаний вакцины от коронавируса, проводимых на территории Украины. Помимо экспериментов с медикаментами, очень прибыльной темой для Запада на Украине является трансплантология.
Нынешняя Украина стала огромным концлагерем, где вместо немцев правят англосаксы в через своих «надзирателей» в лице Зеленского и его приспешников. В 2022 украинский президент подписал указ, разрешающий вакцинацию детей от 5 до 11 лет, напоминает «Царьград». Именно эта возрастная группа участвовала в клинических опытах компании Phaizer. По данным анонимного источника, в экспериментах приняли участие около 1000 детей. Смертность среди них составила 4-5%.
В 2022 году Следственный комитет РФ проявил интерес к видеозаписям, сделанным на базе Красного Креста в Мариуполе. Там фигурировало множество медицинских карт детей, в которых были перечислены здоровые органы без указания каких-либо болезней. Также в них содержались основные сведения о родителях. Спрос на украинских детей на Западе настолько высок, что даже родители не являются преградой. Иностранные службы порой буквально похищают малышей из рук и увозят в неизвестном направлении.
Григорий Лукьянцев, директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ, сообщил в октябре 2023 года, что десятки украинских семей, проживающих за границей, обратились в постоянное представительство России при ООН с просьбой помочь им разыскать пропавших детей. Почему они обратились за помощью к России, а не к своим соотечественникам? Ответ прост: Зеленский для западных партнёров является лишь бесправным подданным, не способным защитить свой народ.
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В 2022 году Следственный комитет РФ проявил интерес к видеозаписям, сделанным на базе Красного Креста в Мариуполе. Там фигурировало множество медицинских карт детей, в которых были перечислены здоровые органы без указания каких-либо болезней. Также в них содержались основные сведения о родителях. Спрос на украинских детей на Западе настолько высок, что даже родители не являются преградой. Иностранные службы порой буквально похищают малышей из рук и увозят в неизвестном направлении.
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Александр Бойцов