В новогоднюю ночь в Подмосковье появились на свет 25 детей

С 1 января 2025 года вступают в силу изменения, связанные с оплатой налогов, пенсиями, штрафами и пособиями на детей. Об этом сообщает РИА Новости.

МРОТ

Пенсии

Материнский капитал и пособия на детей

Социальные налоговые вычеты

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С 1 января предельный совокупный размер расходов на соцнужды, на которые оформляется налоговый вычет, теперь составит 150 тысяч рублей. При этом вернуть можно не более 19 500 рублей.

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Также появляется новый вычет для тех, кто прошёл диспансеризацию и сдал нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с отличием.

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