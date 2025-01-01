В новогоднюю ночь в Подмосковье появились на свет 25 детей

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В ночь на 1 января 2025 года в Московской области появились на свет 25 младенцев. С 00:00 до 08:00 врачи родовспомогательных учреждений Подмосковья помогли появиться на свет 11 девочкам и 14 мальчикам.
Министр здравоохранения региона Максим Забелин подчеркнул, что акушеры и персонал родильных домов готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь беременным женщинам, роженицам и младенцам безотносительно времени суток, выходных или праздников. Дети не спрашивают, когда им появиться на свет, но врачи Подмосковья всегда готовы помочь появлению новой жизни.
Подробные сведения о системе родовспоможения в Московской области можно получить на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье» (https://mama.zdrav.mosreg.ru/). Кроме того, в регионе работает Единый call-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье». Ответы на все вопросы можно получить, позвонив по номеру телефона 8 (800) 550-3003. Разумеется, бесплатно.
В новом 2025 году первым появился на свет мальчик в Воскресенском родильном доме. Он издал первый крик в 00:10 по московскому времени.
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Подробные сведения о системе родовспоможения в Московской области можно получить на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье» (https://mama.zdrav.mosreg.ru/). Кроме того, в регионе работает Единый call-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье». Ответы на все вопросы можно получить, позвонив по номеру телефона 8 (800) 550-3003. Разумеется, бесплатно.
В новом 2025 году первым появился на свет мальчик в Воскресенском родильном доме. Он издал первый крик в 00:10 по московскому времени.
Читайте также:
День открытых дверей в роддоме Дубны посетили более ста человек
В поликлинике Химок к родам подготовили около 600 беременных
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Александр Бойцов