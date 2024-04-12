День открытых дверей в роддоме Дубны посетили более ста человек

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Более ста человек пришли на День открытых дверей в роддом Дубненской больницы. Для них провели экскурсию по залам, где появляются на свет дети, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В прошлом году в роддоме завершился капремонт. Теперь даже общие палаты в здании – на двух человек и с отдельными санузлами. В роддоме по-прежнему здесь в полном объёме оказывают помощь роженицам.
37-летняя Анна Дуненко приехала на экскурсию вместе с дочерями. Осенью ей предстоят десятые роды.
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37-летняя Анна Дуненко приехала на экскурсию вместе с дочерями. Осенью ей предстоят десятые роды.
«Я хотела показать дочкам, чтобы они меня больше не расспрашивали, как у меня прошли роды, что я буду делать в следующий раз, когда сюда приеду», – пояснила Анна.В дубненский роддом приезжают женщины из разных городов России и даже из других стран, так как там работают высококлассные специалисты.
«У нас родильный дом максимально приближен к домашним условиям. Стараемся использовать минимум лекарств, хотя все они у нас есть. Предоставляем возможность семье участвовать в родах. У нас практикуется совместное пребывание мамы и ребёнка, грудное вскармливание. Мы владеем всеми методиками мягкого ведения родов, стараемся придерживаться всех современных технологий», – рассказала заведующая родильным домом и женской консультацией Дубненской больницы Ирина Косабуцкая.Специалисты поделились с будущими мамами ценными советами, в том числе о беременности, об уходе за новорождёнными. Большинство женщин решили вернуться.
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Лора Луганская