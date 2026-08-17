В Новосибирске проведут чемпионат по поеданию шаурмы

17 августа 2026, 13:55

Фото: iStock/Pawel Kacperek

В Новосибирске в предстоящую субботу, 22 августа, состоится чемпионат по поеданию шаурмы на скорость, который подготовила сеть быстрого питания.





По данным Om1 Новосибирск, мероприятие проведут на улице Советская, 37. Участникам предложат съесть как можно больше порций шаурмы за час. Победителя наградят подарками, грамотой и заплатят пять тысяч рублей. Всего в чемпионате примут участие 10 совершеннолетних новосибирцев.





«Задача — съесть как можно больше шаурмы за это время», — говорится в материале издания.