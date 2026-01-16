В Уфе посетитель избил повара из-за невкусной шаурмы
В Уфе 33-летний мужчина избил повара из-за недовольства количеством капусты в шаурме. Об этом пишет Телеграм-канал «Топор live».
Посетитель выразил претензии словесно, а затем перебрался за стойку и напал на работника заведения. В некоторых источниках уточняется, что мужчина использовал металлические щипцы, нанося удары в шею повара. Очевидцы, включая девушку из очереди, позвали на помощь прохожих, которые разняли конфликтующих.
Повар получил синяки и ссадины, но серьёзных травм удалось избежать. Несмотря на это, он обратился в полицию с заявлением. Изначально нападавший выражал готовность возместить ущерб, но позже передумал.
Инцидент попал на камеры наблюдения. В соцсетях и СМИ появились видео с места происшествия.
