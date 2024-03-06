В обозримом будущем четырехдневную рабочую неделю в России не примут

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Четырёхдневную рабочую неделю в России вряд ли узаконят на федеральном уровне в ближайшее время. Об этом сообщила в своем телеграм-канале член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.
Депутат пояснила, что в настоящее время существует система частичной занятости, неполного рабочего дня, а также работа на удаленной основе. Также обсуждается платформенная занятость.
Она отметила, что очень важно в условиях стабилизации экономики после ухода с российского рынка западных производителей сохранить такие условия труда, чтобы производственный цикл функционировал эффективно, экономические процессы на предприятиях не были нарушены, а работники получали достойное вознаграждение.
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Она отметила, что очень важно в условиях стабилизации экономики после ухода с российского рынка западных производителей сохранить такие условия труда, чтобы производственный цикл функционировал эффективно, экономические процессы на предприятиях не были нарушены, а работники получали достойное вознаграждение.
— Я за то, чтобы производственный цикл работал эффективно, экономические процессы на предприятии не были нарушены, а люди получали достойную зарплату, — подчеркнула парламентарий.
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Мария Федоровцева