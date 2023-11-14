В одной бывшей советской республике неожиданно бросили пить

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Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) сравнила употребление спиртных напитков в 48 странах мира, пишет Fox News.
В списке самых пьющих стран мира лидируют бывшие советские республики и государства Восточной Европы. Первыми стали Латвия и Литва. Жители этих стран выпивают в среднем 12 литров алкоголя в год. Далее следуют Эстония, Чехия и Болгария, там потребляют на литр меньше. Данных по России в отчете не представлено.
В среднем жители этих стран выпивали 8,6 литра алкоголя ежегодно. В 2011 году этот показатель равнялся 8,9 литрам. Сильнее всего он сократился в Литве: 10 лет назад там пили на 2 литра больше. Резко бросили пить и в Ирландии. В Латвии наоборот начали пить на 2 литра больше, чем в 2011 году. В Мексике и Норвегии показатели тоже растут, но лишь на литр.
Запои случаются у 19% взрослого населения этих стран. В Дании, Румынии и Великобритании с этим сталкиваются более 30% населения. В Италии и Турции показатель значительно меньше: менее 3%.
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В среднем жители этих стран выпивали 8,6 литра алкоголя ежегодно. В 2011 году этот показатель равнялся 8,9 литрам. Сильнее всего он сократился в Литве: 10 лет назад там пили на 2 литра больше. Резко бросили пить и в Ирландии. В Латвии наоборот начали пить на 2 литра больше, чем в 2011 году. В Мексике и Норвегии показатели тоже растут, но лишь на литр.
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Мария Фирсова