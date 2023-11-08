Диетолог Круглова: Сейчас уже можно закупать консервы и соки к новому году

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Диетолог Наталья Круглова заявила, что уже сейчас, в ноябре, можно закупать к Новому году продукты, к которым относятся любые консервы, а также алкоголь, соки и ряд сортов сыра.
«В первую очередь, это консервы: мясные, рыбные, овощные, фруктовые, они точно не испортятся. Красная, чёрная икра, шоколад. Можно купить мясо или рыбу, если хранить в условиях глубокой заморозки. Фруктовые напитки — соки, у них длительный срок хранения. Алкоголь, некоторые вида сыра, замороженные фрукты, овощи», — добавила в беседе с NEWS.ru Круглова.
Ранее нутрициолог Дарья Мравцева заявила, что при ОРВИ, гриппе или коронавирусе необходимо снижать нагрузку на ослабленный организм, поэтому лучше отказаться от таких продуктов, как сахар, молочка и глютен.
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