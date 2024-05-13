В окрестностях Мытищ по просьбе жителей выявили квадроциклистов-нарушителей

В городском округе Мытищи прошёл рейд по выявлению нарушителей правил эксплуатации самоходной техники, сообщили в пресс-службе Минэкологии и природопользования Московской области. Рейд провели по просьбе жителей посёлков Троицкое, Ново-Александрово, Поведники и Леспаркхоз, которые жаловались на большое число лихачей вблизи их поселений.
«В праздничные дни инспектор Гостехнадзора Минэкологии и сотрудники ГИБДД встретились с местными жителями. Граждане жаловались на громкие звуки от самоходной техники и на вред лесу от её неправильной эксплуатации. Отмечали и то, что многие квадроциклисты катаются без номеров и шлемов. Инспектор провёл контрольное мероприятие, ответил на вопросы жителей и обследовал территорию на предмет нарушений», – рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.Во время обследования леса инспектор выявил нескольких нарушителей, катающихся на квадроциклах без номеров, документов и отметки о прохождении техосмотра. С ними провели разъяснительную беседу. Собственником самоходных средств оказалось юрлицо, которое на коммерческой основе сдавало технику в прокат.
По словам Фирсова, владельца квадроциклов обяжут зарегистрировать их и пройти техосмотр.
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Лора Луганская