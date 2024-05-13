В окрестностях Мытищ по просьбе жителей выявили квадроциклистов-нарушителей

Благоприятная неделя для публичных выступлений, для демонстрации достигнутых результатов во всех сферах. Период успеха в делах. Вложенные ранее усилия не пропадут напрасно. В деловой сфере надо быть увлечёнными рабочим процессом и стремиться к реализации масштабных проектов. В любви важно радовать друг друга. Хорошо проявлять заботу, говорить о своих чувствах и дарить подарки. В вопросах здоровья необходима польза еды и сбалансированный рацион питания.