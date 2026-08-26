В округах Кузбасса продолжают вводить спецрежимы из-за медведей

26 августа 2026, 11:52

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В Калтанском округе Кемеровской области 25 августа ввели режим «Повышенная готовность» из-за частых выходов медведей к людям. Решение приняли после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, рассказал глава округа Константин Коробкин.





По данным VSE42.RU, в округе создали мобильные группы, а также проложили маршруты патрулирования через те места, где чаще всего видели животных. Местных жителей призвали на некоторое время полностью отказаться от походов в тайгу и не оставлять детей на открытых площадках школ и детских садов утром и вечером. Кроме того, нельзя оставлять пищевые отходы рядом с домами. А при обнаружении медведя необходимо позвонить в 112.



Тем временем режим повышенной готовности из-за медведей объявили и в Новокузнецком округе, сообщил глава Андрей Шарнин, пишет «Сiбдепо». Здесь хищники также все чаще выходят из леса в поисках легкой добычи.





«Вводим в Новокузнецком округе режим повышенной готовности, который будет действовать до особого распоряжения», — заявил Шарнин.