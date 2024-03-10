В Пакистане студента приговорили к казни за сообщения в WhatsApp

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Суд в Пакистане вынес приговор двум мужчинам за сообщения в WhatsApp. Они в разговоре оскорбили пророка Мухаммеда, сообщает The Indian Express.
Фигурантами дела стали 22-летний мужчина и 17-летний подросток. Первого приговорили к смертной казни за создание картинок и видео, в которых содержались уничижительные слова в адрес Пророка Мухаммеда и его супруг, второго приговорили к пожизненному заключению за распространение неподабающего контента, поскольку он несовершеннолетний.
Жалобу на молодых людей подало подразделением по борьбе с киберпреступностью Федерального агентства расследований Пакистана в 2022 году. В ведомство обратился местный житель, получивший соответствующие фото- и видеоматериалы с трех разных мобильных номеров.
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Ювелина Бернст