В парках Московской области оборудуют 52 лыжные трассы

Фото: Минблаго МО
В парках Подмосковья к предстоящей зиме откроют 52 лыжные трассы. Об этом сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
«Приступить к подготовке лыжни мы сможем, если толщина снежного покрова будет составлять не менее 15 см. По прогнозам синоптиков, обильные снегопады ожидаются в начале декабря. Именно поэтому мы запланировали работы на период с 4 по 7 декабря», – уточнил Хайкин.Как рассказал министр, взять на прокат необходимый инвентарь можно будет у 38 лыжных трасс. 17 из них будут снабжены тёплыми раздевалками, которыми при необходимости смогут воспользоваться все посетители.
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Лора Луганская