В Пензенской области осудили диверсантов после поджога релейного шкафа

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В Пензенской области суд вынес приговор четырем диверсантам, которые в декабре 2022 года подожгли релейный шкаф и пост секционирования контактной сети на Куйбышевской железной дороге. Об этом сообщили в Следственном комитете.
По данным RT, троих диверсантов приговорили к 11 годам лишения свободы, при этом еще одному несовершеннолетнему преступнику дали восемь лет воспитательной колонии.
В ведомстве уточнили, что преступники получали инструкции по изготовлению горючей смеси через мессенджер с украинского номера.
Ранее также сообщалось, что неизвестные пытались парализовать железнодорожное сообщение с черноморским побережьем, поджигая релейный шкаф в Краснодаре. В результате происшествия движение двух пассажирских поезда было приостановлено.
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В ведомстве уточнили, что преступники получали инструкции по изготовлению горючей смеси через мессенджер с украинского номера.
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Элина Позднякова