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В Крыму задержаны все диверсанты, совершившие теракты

28 января 2024, 10:56
Фото: istockphoto/irene_rebrova

Фото: istockphoto/irene_rebrova

В Крыму удалось задержать всех диверсантов, которые совершиили теракты на полуострове.
Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в эфире телерадиокомпании «Вести-Крым».

«Задержаны все без исключения группы, совершавшие теракты. Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Все без исключения», — сказал Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, в Крыму диверсантов ждёт только строгое наказание.

В республике за последние 2 года было совершено несколько диверсией на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет.

Также задержаны участники диверсионных групп, которые действовали по заданию спецслужб Украины и планировали физическое устранение руководителей республики.

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#всу
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США призвали Украину отдать территории России из-за нежелания украинцев сражаться
AT: Украине следует отдать территории России из-за неделания украинцев воевать
28 января 2024, 10:46

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Украина должна отказаться от территорий из-за нежелания граждан сражаться за свою страну. Об этом в статье для American Thinker написала обозреватель Моника Шоуолтер.
Она отметила, что в настоящее время значительная часть украинской армии мертва, а большое количество молодых украинцев покинули страну. Шоуолтер задалась вопросом о том, почему США должны финансировать Украину, если её граждане сами не хотят сражаться за страну.

Вместо этого обозреватель предложила провести референдум и договорится с Россией. Также она добавила, что жители восточной части Украины явно предпочитают быть частью России.

Кроме того, лишить Украину поддержки со стороны США следует из-за арестов американских журналистов на территории страны.

Шоуолтер призвала также открыто говорить об огромных состояниях и коррупции среди украинской элиты.

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#сша
#украина
#спецоперация
#военные
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«Солнцепеки» ударили по опорным пунктам ВСУ под Купянском
28 января 2024, 08:59

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» группировки «Запад» три раза ударили по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении, информируют в Минобороны.
«Пуски были проведены на расстоянии более 4,5 км», —сообщили в ведомстве.
По данным Минобороны, на данном направлении подразделения войск РХБЗ группировки «Запа»" в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» оказывают поддержку действиям наземной группировки войск.

Ранее сообщалось, что глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин разместил в Telegram-канале фото с последствиями удара по промышленному объекту в Кременчугском районе.

«Продолжается ликвидация пожара. Предварительно — две баллистические ракеты», — сообщил Пронин.
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#украина
#минобороны рф
#сво
#всу
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В Кременчуге нанесли удар по промышленному объекту
28 января 2024, 08:26

Фото: istockphoto/RamonCast

Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин разместил в Telegram-канале фото с последствиями удара по промышленному объекту в Кременчугском районе.
«Продолжается ликвидация пожара. Предварительно — две баллистические ракеты», — сообщил Пронин.
Ранее Пронин писал о пожаре после поражения промышленного объекта в Кременчугском районе. Тип объекта не уточнялся.

Также сообщалось, что военнослужащие группировки российских войск «Запад» отразили на купянском направлении СВО в общей сложности пять атак и контратак двух бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) около населённых пунктов Синьковка в Харьковской области и Тернов в ДНР.

В разговоре с ТАСС начальник пресс-службы группировки Сергей Зыбинский, в результате украинские войска были вынуждены отступить сразу в двух направлениях — западном и южном.

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#всу
#украина
#политика
#сво
#россия
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Зыбинский: Бойцы группировки «Запад» отразили пять атак и контратак ВСУ
28 января 2024, 05:21

Фото: iStock/Makhbubakhon_Ismatova

Военнослужащие группировки российских войск «Запад» отразили на купянском направлении СВО в общей сложности пять атак и контратак двух бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) около населённых пунктов Синьковка в Харьковской области и Тернов в ДНР. Как сообщил в разговоре с ТАСС начальник пресс-службы группировки Сергей Зыбинский, в результате украинские войска были вынуждены отступить сразу в двух направлениях — западном и южном.
«Мотострелковые подразделения группировки во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки и три контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны в районах Синьковки и Тернов. <...> Противник был вынужден отойти в южном и западном направлениях», — ​Российский боец забросал гранатами пятерых украинских спецназовцевотрапортовал Зыбинский.

Кроме того, по его словам, расчёты тяжелых огнемётных систем группировки нанесли удары по опорным пунктам ВСУ в Харьковской области. В результате совокупные потери противника на купянском направлении составили до 25 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 3 пикапа.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#сво
#вооружённые силы рф
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ВМС Украины готовы принять в свои ряды два списанных британских фрегата
Sky News: ВМС Украины готов принять в свой строй списанные Британией фрегаты
28 января 2024, 04:37

Фото: iStock/GenoEJSajko

Командующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа выразил готовность принять в строй корабли, списываемые из Королевских ВМС Великобритании. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.
«Конечно, ВМС нужны боевые корабли, потому что мы понимаем, что без кораблей нет флота. Поэтому, если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов военно-морским силам, мы будем очень рады», — заявил Неижпапа (цитата по РИА Новости).

Ранее британское издание Telegraph рассказало, что Лондон вынужден списывать корабли из-за нехватки моряков и перенаправить их экипажи на фрегаты нового класса. В 2024 году будут списаны фрегаты HMS Argyll и HMS Westminster, которые будут утилизированы или проданы союзникам. Экипажи кораблей направят обслуживать фрегаты Type 26, которые должны заменить противолодочные корабли Type 23.

Оставшиеся в Севастополе корабли Военно-морских сил Украины (ВМСУ) не будут переданы в состав Черноморского флота России, а будут утилизированы. Об этом рассказал источник в силовых структурах Крыма. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году ВМСУ оставили на полуострове около 20 кораблей, среди которых корветы «Тернополь», Луцк», корабль управления «Славутич», БДК «Константин Ольшанский» и прочие. До 2023 года эти судна находились в Севастополе под охраной.

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#украина
#корабль
#вмф
#великобритания
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ВСУ обстреляли село в Курской области, сообщил Старовойт
Старовойт: ВСУ обстреляли село Гордеевка Кореневского района
27 января 2024, 20:36

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Украинские войска обстреляли село Гордеевка в Кореневском районе Курской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
В ходе обстрела никто не пострадал, однако были повреждены жилой дом, автомобиль и хозяйственная постройка. Старовойт пообещал владельцам помочь в их восстановлении.

Ранее, 25 января, Старовойт сообщал, что ВСУ обстреляли поселок Теткино. В результате этой атаки, в домах пропало отопление, часть жителей осталась без электричества. Кроме того, в ходе обстрела в некоторых домах выбило стёкла. Губернатор пообещал помочь жителям в восстановлении жилых построек.

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#обстрел
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#село
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В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
Гладков: сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе
27 января 2024, 20:24

Фото: iStock/Photoboyko

Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава региона призвал жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

Также он рекомендовал спрятаться в помещениях без окон и со сплошными стенами, например, в коридоре, кладовой или ванной.

Тех, кто в момент включения сирены находится на улице, Гладков призвал спуститься в укрытие.

Напомним, что минувшей ночью в Белгороде и на окружающих город территориях уже запускалась сирена ракетной опасности. Это связано с постоянными обстрелами со стороны Вооружённых сил Украины. Войска запускают ракеты и беспилотники по центральным и окраинным районам приграничных российских регионов.

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#вячеслав гладков
#ракета
#опасность
#предупреждение
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Российский боец забросал гранатами пятерых украинских спецназовцев - видео
Российский боец в одиночку удержал опорный пункт в бою с элитным спецназом ВСУ
27 января 2024, 19:32

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Боец 9-й бригады 1-го Армейского корпуса в одиночку отстоял опорный пункт, атакованный элитными украинскими разведчиками. Сначала он успешно отстреливался, а когда противник приблизился практически вплотную, просто забросал спецназовцев ВСУ гранатами.
Дело происходило на Авдеевском направлении. Российское подразделение захватило опорный пункт ВСУ, передаёт телеграм-канал WarGonzo. Видимо этот опорник был очень важен для украинского командования, так как они отправили туда не обычную полевую часть, а отделение элитной разведки спецназа.

К этом времени 9-я бригада 1-го Армейского корпуса закрепилась в окопах и блиндажах опорного пункта силами... одного бойца. Украинские спецназовцы намеревались легко взять полевое укрепление под свой контроль, но российский солдат с этим не согласился. На кадрах видео, опубликованного телеграм-каналом, можно увидеть, как солдаты ВСУ сначала подбираются вплотную к российскому бойцу, но затем, когда он начинает забрасывать их гранатами, мечтают уже только укрыться, залезть в любую щель, чтобы уцелеть.

Понятно, что опорный пункт, который отстоял один рядовой российской армии, остался под контролем Вооружённых Сил РФ.




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#контроль
#солдаты
#всу
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До 30% солдат ВСУ на передовой страдают острыми психическими расстройствами
27 января 2024, 18:48

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Министерство здравоохранения Украины дало прогноз, согласно которому от трёх до четырёх миллионов как военных, так и гражданских будут нуждаться в лечении от полученных психологических травм во время военных действий.
По данным издания The Times, уже сейчас до 30% военнослужащих ВСУ, находящихся на фронте, страдают от острых психических расстройств. Об этом пишет британская газета The Times. В публикации приводится высказывание одного украинского военного, который говорит, что его единственной победой на поле боя за 10 месяцев стало то, что у него перестали дрожать руки. Но потом дрожь в руках вернулась

«Борьба за собственное психическое здоровье — одна из самых тяжёлых битв, которую очень сложно выиграть», — приводит издание высказывание солдата.

Одна из волонтёров, оказывающих помощь военнослужащим, по имени Елена рассказала корреспонденту газеты, что Генеральный штаб ВСУ понимает природу проблемы, но не отдаёт себе отчёт в её масштабах. Количество солдат с травмированной психикой в украинской армии просто беспрецедентно, и военным медикам следует быть к этому готовыми, считает волонтёр.

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