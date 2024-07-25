В Петербурге осудили лже-магов, работавших под участников «Битвы экстрасенсов»

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Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор в отношении лже-магов, обманывавших доверчивых граждан. Мошенники под видом участников проекта «Битва экстрасенсов» брали деньги за якобы магические услуги.
Группа состояла из трёх человек, сообщает телеграм-канал «РЕН ТВ». Мошенники создали сайт, оформленный и стилизованный под телешоу, а сами старались говорить и действовать в образах настоящих участников проекта. Люди обращались к ним за помощью по телефону, и тут же, удалённо проводился сеанс «магии», после которых страждущие якобы получали защиту от болезней, различные отвороты-привороты, гарантии раскаяния неверных супругов и так далее.
Деньги за свои услуги псевдо-экстрасенсы брали немаленькие, за короткое время они облегчили карманы петербуржцев более чем на миллион рублей. Свою вину «волшебники» признали. Две «колдуньи» отделались условными сроками — их сочли простыми исполнителями. А вот идейный вдохновитель и организатор мистической шайки отправится в колонию на пять лет.
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Александр Бойцов