В Подмосковье 20 апреля пройдёт День открытых дверей проекта «Профессионалитет»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье проведут Единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет», сообщили в пресс-службае губернатора и правительства Московской области. Школьники 8-11 классов 20 апреля смогут побывать в колледжах и техникумах, где учатся по инновационным программам.
Ребята посетят производственные площадки ведущих компаний, познакомятся с передовыми технологиями. Кроме того, они смогут принять участие в профессиональных пробах и мастер-классах, пообщаться со специалистами предприятий и амбассадорами проекта.
Расписание Дня открытых дверей можно найти на сайтах учреждений, а список участников – по ссылке.
Как напомнили в пресс-службе, в новом учебном году программа «Профессионалитет» в Московской области расширится. Она будет реализована на базе 36 профессиональных образовательных организаций и шести структурных подразделений вузов.
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«Так, в «Подмосковном колледже «Энергия» в Реутове откроет двери кластер «Машиностроение». А «Коломенский аграрный колледж им. Н.Т. Козлова» предложит мастер-классы по ветеринарии, эксплуатации и ремонту сельхозтехники и оборудования, профессиональные пробы в геномной инженерии, агрономии и многое другое», – говорится в сообщении.
Расписание Дня открытых дверей можно найти на сайтах учреждений, а список участников – по ссылке.
Как напомнили в пресс-службе, в новом учебном году программа «Профессионалитет» в Московской области расширится. Она будет реализована на базе 36 профессиональных образовательных организаций и шести структурных подразделений вузов.
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Лора Луганская