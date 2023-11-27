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В Подмосковье 670 единиц дорожной спецтехники устраняют последствия сильного снегопада

27 ноября 2023, 09:37
Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дорожные службы Подмосковья ликвидируют последствия непогоды. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
За ночь в Московской области выпало около 8 см снежных осадков.

«Для обеспечения безопасного проезда более 1,5 тысяч дорожных рабочих и порядка 670 единиц спецтехники продолжают очистку и обработку дорог. Оперативный штаб мониторит дорожную ситуацию, оперативно реагируя на изменения погоды, чтобы организовать превентивную противогололёдную обработку проезжей части для обеспечения бесперебойного движения транспорта <…>», — подчеркнул заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.


Кроме этого, все автобусы выведены на линию, а диспетчерский состав продолжает работу в режиме повышенной готовности. Также было организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами.

Стоит отметить, что в министерстве рекомендуют возможности воздержаться от поездок на личном транспорте и быть более внимательными на дорогах.

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День героев Отечества 2023: история и традиции праздника
09 декабря 2023, 00:05

Фото: iStock/Anton Novikov

День героев Отечества ежегодно отмечается в России 9 декабря. О том, когда зародилось торжество, как его принято отмечать, и какие традиции существуют, расскажет редакция «Радио 1».

Путин поздравил россиян с наступающим Днем героев Отечества


8 декабря президент России Владимир Путин поздравил россиян с наступающим праздником, посвященным героям Отечества. Глава государства подчеркнул, что граждан России объединяет искренняя любовь к стране, которая позволяет идти вперед и преодолевать преграды.

Владимир Путин также выразил уверенность в том, что вместе, россияне добьются поставленных целей и сделают все для того, чтобы будущие поколения гордились их подвигами.


День героев Отечества 2023: история праздника


Дата торжества выбрана не случайно, она приурочена к празднику Российской империи — Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался в дореволюционной России после учреждения в 1769 году Екатериной II ордена св. Георгия.

Награда вручалась лучшим генералам и офицерам, которые проявили себя в бою. После Октябрьской революции праздник был упразднен, однако в 1992 году, торжество вновь стали отмечать, а имена выдающихся солдат, стали заносить на мраморные доски в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Путин вручает медали «Золотая звезда» Героям России
Путин вручает медали «Золотая звезда» Героям России

На сегодняшний день главной государственной наградой является звание Героя Российской Федерации, которое присваивается за совершение подвига в бою. 


День героев Отечества 2023: традиции


В этот праздник в Вооруженных силах России проводятся торжественные построения личного состава. Военнослужащих поздравляет руководящий состав, звучит гимн России, проходит церемония возложения венков к мемориалам павших защитников Отечества.
По традиции, в этот день чтят память погибших минутой молчания.

В День героев Отечества поздравляют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, ветеранов Великой Отечественной войны, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия.

По телевизору в день торжества проходят тематические концерты, транслируются патриотические фильмы. В чествовании Дня героев принимают участие власти регионов, культурные деятели.

В образовательных учреждениях, девятого декабря, как правило проходят уроки мужества. На классные часы приглашаются ветераны, Герои России, военнослужащие, которые рассказывают о своей нелегкой службе, сослуживцах, которые отдали жизни за Родину и о том, как важно из поколения в поколение передавать любовь к Отечеству. 
 
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Новая котельная обеспечит теплом и горячей водой 4 тыс жителей Балашихи
08 декабря 2023, 22:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В бывшем военном городке Северный городского округа Балашиха достраивают газовую котельную. Она обеспечит теплом около 4 тыс человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора.
«Подошло к финалу строительство котельной мощностью 20 мегаватт. Её оснастят новым оборудованием отечественного производства – котлами, дымоходом, станцией подготовки воды и резервуарами резервно-топливного хозяйства. Объект обеспечит теплом и горячей водой около 4 тыс жителей Северного», – говорится в сообщении.
Уточняется, что отоплением будут снабжены жилые дома и социальные объекты микрорайона. 
 
Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе надзорного ведомства, этой зимой будет проведена пусконаладка. А на полную мощность котельная заработает в следующем отопительном сезоне. 

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#зима
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В Подмосковье наградили самых активных участников программы утилизации электроники
08 декабря 2023, 22:30

Фото: Минэкологии МО

В Доме правительства Московской области наградили лидеров федеральной экологической программы «Школа утилизации: электроника» Фонда рационального природопользования. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.
«Программа стартовала в Подмосковье в 2016 году и позволила сформировать тренд на экологичность у жителей, а также систему сбора и переработки электронного и электрического оборудования. В рамках программы общепризнанные технологии работы со вторсырьем советского времени были адаптированы в современные эффективные решения, основанные на соревновательных принципах, для населения, школ, муниципалитетов и бюджетных учреждений», – рассказал председатель Совета фонда Владимир Аленцин.
Ежегодно в программе по переработке отходов электроники участвуют более 6 тыс учреждений. 
«Помимо основной задачи по сбору утильного оборудования, что отвечает принципам экономики замкнутого цикла, мы уделяем большое внимание экологическому просвещению. Молодые люди приобретают полезные навыки, а старшее поколение вспоминает добрую советскую традицию сдачи вторсырья», – поделился глава подмосковного Минэкологии Тихон Фирсов
Один из примеров – конкурс мотивирующих плакатов, посвящённых безопасной переработке отходов электроники. Школьникам дали задание подготовить плакат с призывом к сверстникам и родителям принести отработавшую технику на утилизацию, а педагогам – организовать в школе выставку работ и разместить фото в соцсетях. 
«Мы уже не представляем свою жизнь без электроники, гаджетов. Принципиально важно не просто избавляться от электронного мусора, а отправлять его на переработку. Часть компонентов утилизируют, а часть используют как ценные ресурсы», – сказала министр имущественных отношений области Наталья Адигамова.
Самым активным участникам программы вручили ведомственные награды, электронные гаджеты и интерактивную панель. 

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Жителям и гостям Подмосковья напомнили правила провоза в автобусах зимнего спортинвентаря
08 декабря 2023, 22:14

Фото: Мострансавто

Мострансавто на фоне последних снегопадов в Московской области напомнило правила перевозки зимнего спортивного инвентаря в автобусах. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Перевозить бесплатно можно сезонный спортинвентарь, габариты которого не превышают 120 см – например, коньки и ледянки. Более крупные предметы, параметры которых в сумме не должны превышать 180 см, нужно оплатить дополнительно согласно тарифу на провоз ручной клади. Сюда относятся сноуборды и санки», – уточнили в министерстве. 
Стоимость провоза спортинвентаря в городском сообщении – 49 рублей, в пригородном до 25 км – 49 рублей; на расстояние от 25 до 50 км – 98 рублей; дальше 50 км – 147 рублей. 
 
При этом уточняется что водитель может отказать пассажиру в перевозке спортивного снаряжения, если оно препятствует входу или выходу из автобуса. К тому же спортинвентарь не должен пачкать салон автобуса и одежду других пассажиров.
 
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#подмосковье
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В ООН осудили убийство бывшего депутата Рады Украины Кивы СБУ
Представитель генсека ООН Хак осудил внесудебные казни после убийства Кивы
08 декабря 2023, 22:01

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, говоря об убийстве экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье, заявил, что внесудебные казни являются неприемлемыми и нарушают права человека.
«Мы видели сообщения СМИ об этом событии, и, насколько понимаем, расследование было начато. Я хотел бы напомнить, что внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни представляют собой серьезные нарушения прав человека», — передает РИА Новости слова Хак.

Напомним, 6 декабря окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья. Убийца Кивы следил за ним на протяжении последних трех недель. За это время киллер смог хорошо изучить повадки Кивы. СБУ Минобороны Украины взяло на себя ответственность за убийство бывшего депутата Рады.

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Последствия снегопада в подмосковных муниципалитетах устранили на 70%
08 декабря 2023, 21:54

Фото: ГУСТ МО

В городских округах Подмосковья убрали 70% выпавшего на этой неделе снега. Такой статистикой поделилась руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.
«Подвели итоги ликвидации последствий снегопада за четыре дня. Сейчас территории убраны на 70%. Однако некоторым городским округам стоит усилить работу. В их числе – Ленинский, где убрано только 12% территории, Черноголовка (19%) и Фрязино (26%)», – указала Аипова.
Ранее сообщалось, что в минувшие выходные в Подмосковье прошёл сильный снегопад. Он продолжился и в понедельник. На дороги пришлось вывести 1,4 тыс комбинированных дорожных машин, самосвалов, погрузчиков и тракторов. Дворы и общественные зоны Подмосковья убирали более 17 тыс специалистов.

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#подмосковье
#московская область
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Французский миллиардер намерен усыновить садовника и завещать ему состояние
80-летний миллиардер Николя Пуэш хочет завещать садовнику 10 млрд евро
08 декабря 2023, 21:53

Фото: iStock/darkojow

80-летний наследник модного дома Hermès Николя Пуэш намерен усыновить своего садовника, чтобы оставить ему все свое состояние. Об этом пишет El País.
80-летний одинокий французский миллиардер Николя Пуэш сейчас проживает в Швейцарии. В его владении находится 5,7% акций Hermès, а его состояние оценивается примерно в 10 миллиардов евро.

Изначально он планировал оставить свое состояние благотворительному фонду Исократа. Однако в начале декабря стало известно, что еще в 2022 году он направил своему адвокату письмо, в котором утверждал, что он намерен усыновить своего садовника и оставить все состояние ему.

Фонд Исократа выразил глубокие сожаления по поводу данного решения Пуэша. И теперь деятельность организации находится под угрозой.

При этом на данный момент процедура изменения завещания еще не завершена. Пока неизвестно, сколько денег получит садовник миллиардера.

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«Больше не слабоумный»: в Госдуму внесен проект, заменяющий термин «умственная отсталость»
В Госдуму внесен проект, заменяющий термин «умственная отсталость»
08 декабря 2023, 21:18

Фото: iStock/Oleg Elkov

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается заменить термин «умственная отсталость» на «нарушение интеллекта» в законе об образовании.
Считается, что использование термина «умственно отсталый» некорректно с точки зрения педагогики и психологии. Также он ограничивает возможности детей, у которых поставлен такой диагноз.

«В связи с изложенным законопроектом предлагается заменить термин "умственная отсталость" на термин "нарушение интеллекта", уже используемый в статье 92 Федерального закона № 273-Ф3», - гласит документ.

Ранее Госдума приняла поправку о введении обязательного урока труда в российских школах с 1 сентября будущего года. Кроме того, одобрен законопроект об ограничении использования телефонов в школах.

Авторами инициативы о запрете пользования мобильными телефонами на уроках стал Вячеслав Володин. Уточняется, что ученики смогут использовать смартфоны для совершения экстренного вызова или в случаях, когда возникает опасность жизни или здоровью.


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#ребёнок
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Подмосковный Минтранс предупредил водителей и пешеходов о непогоде в выходные
08 декабря 2023, 21:09

Фото: Минтранс МО

В Минтрансе Подмосковья призвали автомобилистов быть внимательнее на дорогах и строго соблюдать ПДД. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в предстоящие выходные в Московской области ожидаются снег, ветер до 11 м/с, на дорогах возможна гололедица.
«Необходимо держать дистанцию, соблюдать скоростной режим, быть аккуратными на поворотах, съездах, мостах, эстакадах. Также будьте осторожны во дворах и на парковках», – говорится в сообщении. 
Пешеходам напомнили, что не следует забывать о световозвращателях на одежде вечером и во время осадков. Также нужно неукоснительно следовать Правилам дорожного движения: ждать общественный транспорт на посадочных площадках, а дорогу пересекать по переходам, убедившись в отсутствии приближающихся автомобилей.
 
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