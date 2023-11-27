В Подмосковье 670 единиц дорожной спецтехники устраняют последствия сильного снегопада

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Дорожные службы Подмосковья ликвидируют последствия непогоды. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
За ночь в Московской области выпало около 8 см снежных осадков.
Кроме этого, все автобусы выведены на линию, а диспетчерский состав продолжает работу в режиме повышенной готовности. Также было организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами.
Стоит отметить, что в министерстве рекомендуют возможности воздержаться от поездок на личном транспорте и быть более внимательными на дорогах.
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«Для обеспечения безопасного проезда более 1,5 тысяч дорожных рабочих и порядка 670 единиц спецтехники продолжают очистку и обработку дорог. Оперативный штаб мониторит дорожную ситуацию, оперативно реагируя на изменения погоды, чтобы организовать превентивную противогололёдную обработку проезжей части для обеспечения бесперебойного движения транспорта <…>», — подчеркнул заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Стоит отметить, что в министерстве рекомендуют возможности воздержаться от поездок на личном транспорте и быть более внимательными на дорогах.
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Мира Полтева