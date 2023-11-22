Синоптик Шувалов допустил образование сугробов к Новому году в столице

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что к Новому году в Москве может образоваться устойчивый снежный покров.
«К этому времени года средняя высота составляет обычно 21-23 см. Нет особо больших предпосылок к тому, чтобы было иначе. Я не знаю, будет ли он именно такой, но по характеру атмосферных процессов, даже несмотря на то, что вторая половина декабря ожидается выше нормы, всё равно запаса снега в конце ноября и первой половине декабря вполне достаточно», — прокомментировал в беседе с RT Шувалов.Ранее сообщалось, что дорожные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. Синоптики прогнозируют в Московской области до конца недели снегопады.
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Мелисса Тимофеева