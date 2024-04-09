В Подмосковье дети-сироты получили по губернаторской программе около 8 тысяч квартир

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Подмосковье по программе губернатора детям-сиротам выдано около 8 тысяч квартир. Такой статистикой поделилась первый зампред правительства региона Людмила Болатаева, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
«Мы – регион-лидер по предоставлению квартир детям-сиротам. С начала реализации губернаторской программы в регионе выдано порядка 8 тысяч таких квартир. При этом Подмосковье – единственный регион, где сертификат на жильё ребенок может получить с 18 лет, тогда как по всей стране – только с 23. Сертификат даёт ребёнка право выбрать квартиру в любом городском округе региона», – рассказала Болатаева.В министерстве пояснили, что ребёнок может на выбор получить сертификат или квартиру посредством выдачи ключей. В этом году планируется выдать более 670 сертификатов, а готовые квартиры получат около ста детей. В региональном бюджете на это заложено 3,5 млрд рублей.
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Лора Луганская