В Подмосковье детям-сиротам и детям с ОВЗ будут выплачивать ещё один вид стипендии

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья в Московкой области начнут получать академическую стипендию при прохождении переподготовки по рабочим специальностям. Соответствующий закон приняли на заседании Мособлдумы.
Таким образом, эти категории студентов теперь будет получать две стипендии – социальную и академическую.
Ранее в Мособлдуме подвели итоги реализации послания президента Федеральному Собранию от 21 февраля 2023 года.
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«Наш президент поставил конкретную задачу за ближайшие пять лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий. И возможность получения ещё одного вида помощи от государства в виде академической стипендии станет стимулом выбрать именно этот путь для молодых людей, которые находятся в сложной жизненной ситуации или имеют проблемы со здоровьем», – отметила председатель комитета регионального парламента по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.
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Лора Луганская