В Подмосковье для обработки обращений по социальной тематике начали использовать GigaChat

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье начали использовать GigaChat для обработки обращений граждан по социальным проблемам. Проекте регион реализует совместно со Сбером, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey, в которой принял участие Владимир Путин.
«Россия сейчас входит в число тех немногих стран, у которых есть свои собственные технологии генеративного искусственного интеллекта и большие языковые модели. Это разработки Сбера – GigaChat и Kandinsky, а также Яндекс – YandexGPT и «Шедеврум. Что касается Московской области, то интеллектуальный багаж и интеллектуальная инфраструктура создавалась в регионе десятилетиями. И у вас есть база, которую нужно использовать», – отметил президент.В Подмосковье реализуют 27 проектов с использованием искусственного интеллекта, и один из них – обработка обращений граждан по социальной тематике с использованием GigaChat. Власти Подмосковья вместе с коллегами из Сбера первыми начали внедрять большую языковую модель в сфере госуправления, чтобы улучшить коммуникации с жителями.
«В наш адрес поступает серьёзный поток писем и звонков. И порой на самый обычный вопрос люди ждут ответ. Например, по профилю соцзащиты мы получаем более 1,5 млн обращений в год, из них 15% – общего характера, когда люди спрашивают, какие льготы им положены, размеры выплат, куда обратиться за оформлением. Именно на эти вопросы и будет отвечать ИИ. На первом этапе он поможет сотруднику модерации за несколько секунд подготовить ответ для жителя», – пояснил Воробьёв.Губернатор добавил, что одна из задач – научить ИИ работать не только по сценарию, но и в деталях, учитывая жизненную ситуацию заявителя.
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Лора Луганская