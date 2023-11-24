Воробьёв призвал создавать школы по обучению ИИ и программированию

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Власти должны уделять внимание созданию специализированных школ, где обучают программированию и искусственному интеллекту, а также создавать условия для работающих там педагогов. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на Международной конференции Intelligence Journey 2023.
«У нас есть Физтех-лицей в Долгопрудном и специализированные школы, есть кванториумы, специальные подразделения, где очень одарённые ребята обучают детей и программированию, и робототехнике, и искусственному интеллекту. У нас, вы знаете, есть наукограды – Королёв, Реутов», – сказал Воробьёв.По его словам, важно также давать возможность детям обучаться в таких заведениях. Велик запрос на создание кванториумов и других подобных учреждений.
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Лора Луганская