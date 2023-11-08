В Подмосковье начнутся образовательные тренинги для представителей МСП

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В ноябре в Московской области стартует второй блок образовательных программ для бизнесменов и начинающих предпринимателей. ОБ этом сообщила пресс-служба областного филиала РАНХиГС.
Всего для предпринимателей проведет два модуля, которые включают в себя лекционные семинары и практические очные занятия.
Первый блок посвящен теме «SMM-руководство по работе в ВКонтакте. Переводим аудиторию в соцсети РФ». Желающие смогут узнать как правильно оформить личную страницу в соцсетях и переводить аудиторию на нужные площадки взаимодействия. Обучение начнется в онлайн формате 14 ноября.
Модуль «Маркетплейсы, Как эффективно использовать канал продаж: от анализа рынка и конкурентов до ценовой сегментации и расчета юнит-экономики» начнется 21 ноября. В рамках этого блока участники узнают отличительные особенности популярных маркет-плейсов и как определит площадку для старта собственных продаж.
Кроме этого, для участия в бесплатном обучении обязательна регистрация. Также после успешного прохождения участникам будут выданы сертификатами.
Стоит отметить, что очные тренинги пройдут 16 и 24 ноября в областном филиале РАНХиГС в Красногорске.
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Первый блок посвящен теме «SMM-руководство по работе в ВКонтакте. Переводим аудиторию в соцсети РФ». Желающие смогут узнать как правильно оформить личную страницу в соцсетях и переводить аудиторию на нужные площадки взаимодействия. Обучение начнется в онлайн формате 14 ноября.
Кроме этого, для участия в бесплатном обучении обязательна регистрация. Также после успешного прохождения участникам будут выданы сертификатами.
Стоит отметить, что очные тренинги пройдут 16 и 24 ноября в областном филиале РАНХиГС в Красногорске.
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Мира Полтева